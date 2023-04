Wizz Air a refuzat îmbarcarea mai multor pasageri, deși aveau locuri rezervate. Reacția companiei

Procedura este legală și reglementată la nivel european, însă mulți călători nu știu că dacă rămân ultimii la coadă pentru îmbarcare, riscă să nu mai urce în avion. În astfel de cazuri, compania aeriană trebuie să ofere despăgubiri și un nou bilet, pentru a ajunge la destinație, dar nu se întâmplă mereu așa.

Șapte pasageri care așteptau la rând pentru un zbor Wizz Air de la București la Milano n-au mai urcat în avion. Unul dintre ei, deși avea rezervare cu loc, rămăsese printre ultimii la coadă pentru a nu se înghesui.

Tiberiu Alexe, pasager: „Eu aveam loc cumpărat, aveam intrare cu prioritate. Când am mers să ne îmbarcăm, se uită la mine și zice 1C. Și eu zic: Domnule, eu am 12 C, nu am 1C. La care el zice ‘Poarta închisă, gata, am închis avionul’. Noi eram 7 oameni acolo.”

Nici ceilalți pasageri nu au mai urcat în avion, deși stăteau la coadă de minute întregi.

Elena Barbu, pasager: „A închis poarta și gata, nu ne-a mai îmbarcat. Noi am rămas în aeroport. Bineînțeles, am și plâns, pentru că nu puteam, îmi pierdeam locul de muncă aici în Italia.”

Pentru zborul respectiv a existat o situație de overbooking, adică mai multe bilete vândute decât locurile din avion. Reprezentantii companiei aeriene susțin însă și că respectivii pasageri s-ar fi prezentat la poartă după ce îmbarcarea a fost închisă.

Oamenii au mers la ghișeul din aeroport, pentru a cere reprogramarea zborului. Însă au fost refuzați.

Practica numită overbooking este reglementată la nivel european, pentru că statisticile arată că în general există un număr de oameni care deși au plătit bilet, nu se mai prezintă la aeroport pentru zbor. Atunci când vin toți, compania aeriană ar trebui întâi să facă un apel la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor în schimbul unei sume de bani. Dacă nu sunt, atunci compania poate refuza îmbarcarea ultimilor sosiți, însă trebuie să le acorde un bilet pentru a ajunge la destinație, chiar și cu altă companie, cazare la hotel dacă e cazul sau returnarea costului biletului și o compensație.

E important ca pasagerii aflați în această situație să primească o hârtie pentru refuzul îmbarcării.

Ramona Colea, reprezentanta unei companii pentru obținerea despăgubirilor: „Trebuie să ceară un document în baza căruia lui îi este refuzată îmbarcarea, astfel încât să poată călători cu următoarea cursă pusă la dispoziție de compania aeriană, menționată suma pe care aceștia o vor primi drept compensație.”

Important este ca pasagerii să se afle la poarta de îmbarcare înainte de ora închiderii chiar dacă și-au rezervat și loc la checkin.

Anca Apahidean, director pentru Europa de Est, IATA: „În momentul în care zborul este suprarezervat, de fapt tot timpul, el trebuie să meargă la check in din timp. Nu trebuie să rămână ultimul, pentru că dacă rămâne ultimul poate să rămână pe afara. Dacă zborul e închis, el dacă vine după nu mai loc.”

I s-a întâmplat la fel și regizorului de film documentar Andrei Dăscălescu. Aflat printre ultimii la coadă, poarta s-a închis în fața lui.

Andrei Dăscălescu, regizor: „Pentru un pasager care are loc în avion, dar "nu se prezintă", compania nu are nicio obligație. Eu am întrebat-o pe domnișoara de la îmbarcare: 'Ați făcut un anunț că se termină?’ ‘Am întrebat aici în față’. Ăsta a fost răspunsul exact. Tot ce am obținut după situația asta a fost să nu mai cred cu naivitate că nu are rost să te îmbulzești într-o coadă că ajungem toți în același timp la destinație, ci că are rost să fii mai atent și să te duci să stai la coadă.”

Pentru că nu a putut demonstra că a ajuns la timp la poarta de îmbarcare, regizorul nu a primit banii înapoi. Doar la ANPC, zeci de pasageri au depus reclamații pentru astfel de situații în ultimul an.

Reacția Wizz Air

„În conformitate cu practica din industria aeriană și cu legislația aplicabilă privind protecția consumatorilor, Wizz Air permite overbooking-ul într-o mică măsură pe cele mai populare rute ale sale pentru a le oferi mai multor pasageri posibilitatea să călătorească în cazul în care rămân locuri libere de la persoanele care nu se prezintă la zbor. În cazul extrem de puțin probabil în care toți pasagerii se prezintă, voluntarilor li se oferă stimulente pentru a călători mai târziu sau ultimii pasageri care se prezintă la check-in sunt reprogramați pe zborul următor și despăgubiți în conformitate cu legislația privind drepturile pasagerilor.

Wizz Air confirmă că pentru zborul W6 3131 de la București la Milano din 30 martie a existat o situație de overbooking. Independent de acest lucru, mai mulți pasageri s-au prezentat la poarta de îmbarcare după ce îmbarcarea a fost închisă.

Unul dintre pasageri, căruia i s-a oferit opțiunea de a se îmbarca, a refuzat din cauza schimbării locului, deși locul oferit era similar cu cel achiziționat inițial. La scurt timp, pasagerul a devenit necooperant, iar agentul de handling a fost nevoit să solicite intervenția poliției.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-04-2023 19:08