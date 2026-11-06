„Sky a fost una dintre numeroasele organizaţii media care au primit o ameninţare la adresa securităţii”, a declarat postul de televiziune, deţinut de Comcast, într-un comunicat citit de un prezentator la Sky News.

„Am efectuat o evaluare de securitate şi am raportat problema autorităţilor competente. Siguranţa şi securitatea colegilor noştri reprezintă preocuparea noastră principală şi colaborăm îndeaproape cu autorităţile pentru a ne asigura că personalul şi operaţiunile noastre rămân în siguranţă. Nu ar fi oportun să facem alte comentarii în acest moment”, a transmis Sky.

Ameninţările primite vin pe fondul unui val de alerte cu bombă care a vizat mai multe ţări europene, provocând aterizări de urgenţă, devieri de zboruri şi măsuri sporite de securitate.