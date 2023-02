O bloggeriță celebră face friptură dezbrăcată, de Ziua Îndrăgostiților. Carla: de ce „bărbații rătăcesc drumul spre casă”

Carla Belluci, un fost model glamour care a devenit extrem de apreciată în online, a devenit și mai cunoscută după ce a stârnit un adevărat scandal. Mulți părinți au acuzat-o de un comportament cel puțin nepotrivit față de fiica ei, căreia i-a organizat o petrecere de majorat cu stripperi. Acum, a picat din nou în zona controverselor, iar unele fane au condamnat-o că își dă fiica afară din casă ca să-și petreacă timp cu soțul, și a fost numită "rea" pentru că și-a pus relația pe primul loc în cea mai romantică zi a anului, arată publicația Daily Star.

Carla Belluci le sfătuiește pe femeile care o urmăresc să ia aminte la sfaturile de seducție, cum ar fi „cadoul” pe care îl pregătește partenerului ei: îi face friptură în costumul Evei. Așa , bărbații nu vor „pofti” în altă parte, consideră ea.

„Casa va fi liberă toată după amiaza și seara, pentru că vreau să petrec timp cu bărbatul meu și, evident, nu putem face anumite lucruri cu copiii prin preajmă. Am de gând să fac friptură la cină dezbrăcată, doar pentru el. Alte femei ar trebui să facă același lucru, trebuie să facă un efort. Este un clișeu și sexist când oamenii spun că întotdeauna inițiativa trebuie să fie a bărbatului. Nu mă înțelegeți greșit, Giovanni mă va răsfăța, îmi va cumpăra flori, ciocolată și șampanie, dar implicarea trebuie să fie egală de ambele părți. Cred că femeile trebuie să depună mai mult efort, ele arată ca naiba și atunci bărbații rătăcesc drumul spre casă. De ce nu putem să avem grijă de bărbatul nostru pentru a-l ține mulțumit? Efortul trebuie să fie în ambele sensuri."

Și-a învățat fiica adolescentă să facă twerking ca să câștige bani pe OnlyFans

Carla, care a fost criticată pentru că și-a făcut o operație la nas, decontată de asigurările de sănătate, pretinzând că suferă de depresie, a continuat: „Faceți din această zi una importantă pentru că este bună pentru o relație. Sexul este important pentru suflet și este bine să te distrezi și să nu-ți înfrânezi pasiunea, pentru că suntem cu toții oameni. Urăsc când oamenii spun 'oh, suntem prieteni acum și sexul nu mai este important', pentru că asta e o prostie. Sexul este atât de important, și trebuie să continui să faci asta, mai ales dacă ești cu cineva de ceva timp."

Carla, din Hitchin, Herts, Marea Britanie, a fost întotdeauna deschisă în ceea ce privește sexul, iar luna trecută a provocat alte critici, după ce a dezvăluit că îi dădea fiicei sale adolescente lecții de twerking.

Ea a explicat că a vrut să o ajute pe Tanisha, în vârstă de 18 ani, să facă avere pe OnlyFans, așa cum a făcut-o ea înainte de a renunța să apară pe platforma pentru adulți, anul trecut.

„Reacțiile prietenilor mei nu au fost pe măsura așteptărilor mele. Am fost numită egoistă și rea. Nu e de mirare că unele femei sunt singure, își fac vreodată timp pentru bărbatul lor? Eu o fac pentru că îmi place. Întotdeauna fac ceva sexy și port lenjerie intimă frumoasă, ori gătesc de Ziua Îndrăgostiților. Când le-am spus prietenilor mei că gătesc dezbrăcată au crezut că glumesc, dar eu am spus 'nu, serios, așa e'. Am și eu lenjerie intimă sexy și cred că este trist că alții nu fac la fel" a mai spus bloggerița de 41 de ani.

