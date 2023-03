O bătrână din Mureș a murit arsă de vie, sub privirile nepotului ei. Detaliile sunt șocante

Nepotul a asistat neputincios cum flăcările mistuiau casa în care se afla bunica sa.

”Aici a stat ea, la perete a fost patul ei. Era căzut acolo unde e papucul, s-a carbonizat”.

Tragedia a avut loc în localitatea Sărmaș, județul Mureș. Un nepot de-al femeii a observat fumul care ieșea din casă și s-a dus într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat.

Nepot: ”Am fugit la mama și i-am zis că s-a aprins buni și am fugit la ușă, am crezut că pot să intru să-l scot afară. Din cauza sobei, a vrut să aprindă soba, i s-a făcut rău, a căzut și a luat foc și ea. Nu era bolnavă, a fost la APIA ieri, la primărie, după aia la noi”.

”Doamna a fost găsită decedată, arsă”

Vecin: ”Eu din grădină am văzut, când am văzut că e incendiu am sărit toți, dar nu am mai putut face mare lucru”.

Vecină: ”Se zice că de la foc, foc în sobă. A fost frig, -3 grade”.

Pompierii au ajuns repede, însă nu s-a mai putut face nimic pentru biata bătrână.

Marian Sebastian, Detașamentul de Pompieri Sărmaș: ”Doamna a fost găsită în prima camera în care am intrat, decedată, arsă, era căzută lângă sobă. Intervenția a fost dificilă datorită vântului puternic”.

Trupul femeii a fost transportată la institutul medico-legal pentru efectuarea necropsiei. O anchetă va stabili cauza exactă a incendiului.

