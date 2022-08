O balenă beluga se află în râul Sena, din Paris. Nimeni nu știe cum a ajuns aici tocmai din zona artică. VIDEO

Aceştia susţin că animalul se află în prezent în apropierea unei ecluze din Vernon, la aproximativ 70 kilometri nord-vest de Paris, notează BBC.

Publicul este îndemnat să nu se apropie de cetaceul ce pare a fi subponderal.

Experţii sunt nedumeriţi în legătură cu motivul pentru care beluga s-a îndepărtat atât de mult spre sud de habitatul său natural.

"Provocarea acum va fi să o ajutăm să se hrănească şi să încercăm să o însoţim spre ocean", a declarat Lamya Essemlali, directoarea grupului ecologist Sea Shepherd France, citată de agenţia de presă Reuters.

Ea a declarat că scoaterea animalului din apă este exclusă, deoarece este prea riscantă.

Oficialii nu au comunicat informaţii despre mărimea cetaceului, însă o belugă adultă poate ajunge la peste patru metri lungime.

În luna mai, o orcă bolnavă care rătăcea de mai multe zile în apele Senei a fost descoperită moartă. Un plan de a ghida orca de patru metri înapoi în mare cu ajutorul unor stimuli acustici a eşuat, iar experţii au concluzionat ulterior că animalul era grav bolnav.

În 2019, o balenă moartă a fost găsită în râul Tamisa, în apropiere de Gravesend, au declarat oficialii britanici.

Această descoperire a avut loc la doar câteva săptămâni după ce o balenă cu cocoaşă observată înotând în aceeaşi zonă murise. Se crede că aceasta a ajuns în Tamisa din cauza unei erori de navigaţie, posibil în timpul fluxului.

A beluga whale has been spotted in France's River Seine.

It is unclear why the animal strayed so far from its natural habitat. Marine conservationists said that the mammal appears to be underweight.

Click the link to read more world news ???? pic.twitter.com/UWZup6HqXT