Nunţi, botezuri şi ceremonii religioase s-au lăsat cu sute de amenzi peste weekend

Nunţi, botezuri, cumetrii şi ceremonii religioase s-au lăsat cu sute de amenzi peste weekend. Peste tot, numărul participanţilor a fost mult mai mare decât prevede legea.

Pe litoral, de exemplu un local a fost închis după ce jandarmii şi poliţiştii au descoperit că pe terasa avea loc o petrecere de nuntă cu mai bine de 200 de invitaţi.

Tocmai această ignorare a regulilor impuse de autorităţi a dus la o creştere uriaşă a numărului de infectări cu COVID-19. O tendinţă care pare să se păstreze. - avem luni 1.104 cazuri noi, cu 353 de bolnavi de la ATI. De aceea, tot luni, premierul Ludovic Orban a anunţat că intenţionează să înăsprească măsurile.

“Există mai multe măsuri în analiză, limitarea programului pentru terase, cluburi, respectarea regulilor de distanţare. Este foarte greu de identificat dacă un grup de persoane reprezintă o familie sau nu şi atunci am putea impune respectarea regulilor de distanţare pentru toţi cei care sunt pe plajă. De asemenea, am avut discuţii cu mai mulţi prefecţi, mai mulţi reprezentanţi din comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, care ne-au spus că sunt locuri chiar şi în aer liber - de exemplu o piaţă sau o faleză - unde, din cauza aglomeraţiei, există risc de răspândire şi discutăm şi posibilitatea de a impune obligativitatea purtării măştii în astfel de spaţii foarte aglomerate. Este în analiză, nu am luat încă nicio decizie, dar încercăm să luăm măsuri punctuale care să reducă riscul de răspândire în posibile zone cu risc mare de răspândire”, a spus Orban, la sediul PNL.

Nunta a fost organizată la o terasă din centrul Constanței. 200 de invitați au luat parte la eveniment. Și s-au distrat fără reținere, până la apariția poliției. Forțele de ordine fuseseră sesizate că petrecerea depăşeşte cu mult numărul-limită de persoane, permis în această perioadă, de lege. Și anume 50.

Oamenii legii au descoperit că nu se respectă distanţarea. Mesele stăteau una lângă cealaltă. Mireasa, verișoară cu Simona Halep, a fost nevoită să lase baltă dansul și să dea socoteală, alături de ginerică şi administrator, și în fața celor de la DSP. Inspectorii au dat o amendă de 10.000 de lei proprietarului restaurantului.

Poliția a plusat cu o sancțiune de 1.500 de lei, dar și un dosar de cercetare penală pentru zădărnicirea combaterii Bolilor.

Tot o adunare, de data aceasta cu caracter religios, a fost întreruptă de autorităţi în județul Galaţi.

Prezent la eveniment, primarul comunei nu a găsit nimic în neregulă în felul în care s-au manifestat participanţii. Ironia face ca el însuşi să fie şeful comitetului local pentru situaţii de urgenţă și ar fi trebuit să ştie despre restricţii.

Paraschiv Stoica, primar comuna Umbrărești: "Oamenii au fost liniştiţi, nu s-a întâmplat nimic care să fie în neregulă, asta e situaţia. Până la urmă nu e numai aici sau în altă parte".

Ceremonia, la care au participat peste două sute de pesoane a avut în curtea casei unui tânăr de 27 de ani, din comuna Umbrărești. După ce au văzut scenele live pe internet, poliţiştii s-au autosesizat.

Comisar şef Gabriela Costin, purtător de cuvânt IPJ Galaţi: "Organizatorul întrunirii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de cinncisprezece mii de lei, iar alţi cincisprezece participanţi identificaţi până la acest moment au fost sancţionaţi cu amendă contravenţională în valoare de două mii cinci sute de lei fiecare".

Gabriel Ioan-Avramescu, prefectul judeţului Galaţi: "O să dispunem toate măsurile necesare, astfel încât să nu mai avem parte de asemenea incidente".

Reprezentantul romilor în prefectura Galaţi recunoaşte că nu le poate interzice membrilor comunităţii să organizeze astfel de evenimente religioase, dar le face recomandări.

Viorica Gotu, expert pentru romi, judeţul Galaţi: "Toată lumea vrea să se distreze, parcă a venit sfârşitul lumii. Mă aştept din partea organizatorilor unor astfel de manifestări religioase – unde ei spun că se roagă să dispară Covidul – mă aştept din partea lor să pună la dispoziţia participanţilor măşti şi dezinfectanţi".

A fost o zi plină cu manifestări religioase. Pe Plaja Modern din Constanța, un ritual cel puţin neobişnuit a strâns peste 200 de persoane. În timp ce turiştii, intrigaţi, filmau un botez oficiat în apa mării, şi-au făcut apariţia poliţiştii.

Cei care participau la botez au reuşit să fugă şi au scăpat de amenzi.

Iar în Timiş, poliţiştii au oprit tot o creştinare cu peste 200 de participanţi. S-a întâmplat în Ghiroda, chiar lângă Timişoara. Evenimentul a fost organizat într-un cort, amplasat pe un câmp.

Poliţiştii au împărţit peste 140 de amenzi invitaţilor. Şi organizatorul a fost sancţionat.