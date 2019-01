Nordul României, lovit de zăpezi. Drumuri blocate din cauză că utilajele au întârziat

Pro TV

Este cod galben de viscol la munte, iar în alte zone din țară este avertizare de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului.

Natura și-a arătat forța încă de luni seară. Pe drumurile din județul Maramureș - unde a nins puternic - au fost probleme mari. Zăpada s-a depus rapid pe șosea și a dat bătăi de cap șoferilor, care nu au mai putut să înainteze. Localnicii le-au sărit în ajutor cu tractoare și nisip.

Astfel de scene s-au derulat în localitatea Groşi din judetul Maramureş, pe drumul national care face legatura între Baia Mare si Targu Lăpuş.

Mai multe maşini de mare tonaj nu au putut să înainteze din cauza zăpezii depuse pe şosea, iar utilajele au ajuns târziu în zonă. Aşa că de suferit au avut toţi şoferii.

"Nu mai reuşim să urcăm, astea-s autorităţile romaneşti. De dimineaţă de la 5 jumătate am venit de la Coroieni aici şi am rupt 2 perechi de lanţuri am cauciucuri noi, tot ce trebuie”, spune un conducător auto

Acest bărbat care se îndrepta către Austria a stat câteva ore blocat şi abia când un localnic l-a tractat a reuşit să îşi continue drumul.

Probleme nu au fost doar pe şosele. Aseară, pe singurul tronson de cale ferată care asigură legătura cu municipiul Baia Mare s-a acţionat cu plugul de zăpadă. Iar două trenuri au avut întârzieri - unul dintre ele de patru ore.

