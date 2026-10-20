Reprezentanții universității au transmis că nu au fost găsite ploșnițe, însă au făcut dezinsecție.

Între timp, și la Spitalul Colentina, în Secția de Neurologie, personalul medical a găsit ploșnițe. Șase pacienți au fost mutați, iar aproximativ 24 de paturi au devenit indisponibile.

Studenții de la ASE reclamă noi cazuri de ploșnițe

Imagini cu ploșnițe, despre care studenții spun că au fost filmate în cămine și în clădirile universității, circulă pe rețelele sociale. Primele sesizări au apărut la începutul lunii, când mai mulți studenți de la ASE au reclamat că au găsit insecte în facultate și că unii ar fi ajuns cu ele inclusiv acasă.

Studentă: „Foarte multe mail-uri s-au dat că nu există ploșnițe și că n-au fost niciodată, deși s-au făcut opt dezinsecții. Toate petițiile care s-au făcut, deși au fost multe semnături, nu s-au luat în considerare. Majoritatea sunt în cămine.”

Student: „Am înțeles că erau infectate canapelele, dar au scăpat de ele.”

Recent, alte studente cazate într-un cămin al universității au reclamat că ar fi găsit ploșnițe în cameră.

Corespondent Știrile PRO TV: „Reprezentanții universității spun că, în urma verificărilor făcute atât de administrator, cât și de o firmă specializată, prezența ploșnițelor nu a fost confirmată. Ca măsură de precauție, în camera respectivă s-a făcut dezinsecție și urmează să se mai aplice încă două tratamente împotriva ploșnițelor. Studentele care erau cazate acolo au fost mutate într-o altă cameră.”

Nu este prima intervenție de acest fel la ASE. În urmă cu aproape trei săptămâni, după primele reclamații, universitatea a anunțat că verificările din două clădiri nu au scos la iveală ploșnițe. Din precauție, totuși, părți din mobilier au fost aruncate.

Ploșnițe la Spitalul Colentina

O situație similară a fost semnalată și la Spitalul Colentina. Ploșnițele au fost descoperite într-o parte a Secției de Neurologie. Șase pacienți au fost mutați într-o zonă sigură, iar spațiul afectat a fost izolat. În acest moment, 24 de paturi și 12 încăperi sunt indisponibile.

Dr. Alexandru Iacobescu, manager la Spitalul Clinic Colentina: „Colegii au descoperit o ploșniță, au luat măsurile de urgență. Am făcut tratamente în toată clădirea, în zona fără pacienți, cu substanțele specifice, iar în restul clădirii, pentru prevenție, am montat și capcane de supraveghere în caz de reapariție.”

Aurelian Pintilescu, biolog: „Durează cam o lună de zile, la temperatură ambientală, ca o ploșniță să depună ouă la rândul ei. Rezistă la temperaturi scăzute, dacă sunt aclimatizate, în sensul că, chiar și sub 10 grade, mult sub 10 grade, rezistă câteva luni. Se recomandă inspecția periodică a obiectelor vestimentare, a patului, a zonei patului.”

În ultimele luni, și spitalele Bagdasar-Arseni și Militar s-au confruntat cu focare de ploșnițe.