Noi precizări despre profesoara venită băută la școală. "Are probleme personale"

Noi precizări despre profesoara din Brăila care s-a prezentat la ore sub influența alcoolului.

Profesoara din Brăila găsită săptămâna trecută cu o îmbibaţie alcoolică de 1,18 mg/l în aerul expirat, potrivit aparatului etilotest, în timp ce se afla la ore, la o şcoală din localitatea Victoria, comuna Mihai Bravu, ar mai fi venit băută la ore şi prezintă tulburări psihice, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Viorel Botea.

El a precizat că, imediat după producerea acestui incident, a mers personal în comuna Mihai Bravu, pentru a analiza situaţia la faţa locului.

"La Mihai Bravu situaţia este urâtă, pentru că acea persoană nu a înţeles că deontologia profesională nu îţi permite să ai astfel de comportamente. Persoana respectivă trebuie înţeleasă şi din punct de vedere personal, pentru că, într-adevăr, are nişte probleme personale mai deosebite. Doamna este acum în spital, din ce am înţeles. Din informaţiile pe care le-am primit neoficial, colega noastră ar mai fi fost la şcoală într-o stare de 'dezorientare', dar nu atât de profundă ca acum. Am înţeles că ar avea tulburări psihice. Avizul psihologic nu îl are pentru tot anul, într-o lună de zile trebuie să refacă acest control psihologic. Nu vreau să se înţeleagă că îi dau dreptate, eu mă refer la fenomenul în sine, că şi profesorii au dreptul la o consiliere psihologică, au şi ei nevoie de sprijin, pentru că nu toţi putem să stăm la zid, să fim împuşcaţi cu tunul şi să stăm în picioare", a spus Botea.

Şeful ISJ Brăila a mai precizat că situaţia profesoarei în cauză, angajată ca suplinitor de limba franceză la şcoala din localitatea Victoria, este analizată de Consiliul de administraţie al instituţiei, care va stabili ce măsură disciplinară îi va fi aplicată respectivului cadru didactic.

"Consiliul de administraţie al şcolii va hotărî ce sancţiune va aplica. În primul rând, trebuie să aşteptăm să iasă doamna din spital, ca să fie întrebată, pentru că are şi dumneaei dreptul măcar la apărare, după care se vor aplica măsurile. Fiind un caz grav, se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă", a completat Botea.