Noi detalii despre accidentul în urma căruia un copil de 9 ani a ajuns în comă la spital. "Nu se vede nicio frână"

O șoferiță de 46 de ani l-a luat în plin pe capota mașinii. Medicii au reușit să-l stabilizeze, apoi l-au transportat, în stare gravă, la o unitate medicală din Cluj-Napoca.

Accidentul s-a petrecut în localitea bistrițeană Săsarm. Localnicii au auzit bubuitura puternică și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Unii au încercat să dea o mână de ajutor și i-au ținut capul băiețelului până la sosirea echipajelor medicale.

Localnic: "Am băgat mâna sub cap, un pompier care nu era în servici, era în timpul liber, a spus «Ridicați capul, aduceți un prospop»".

Reporter: La volan cine era?

Localnic: "O femeie, a spus că a frânat. Nu se vede nicio frână".

Localnic: "Am auzit că e copilul jos, tatăl său venea de acolo, de la fundație, și striga și am ieșit în drum să văd ce e. Omul ăsta era cu mâna sub cap și îl ținea".

Băiatul a fost găsit în stare de inconștiență de echipajele de prim-ajutor.

Forrai Atila, ambulanțier SAJ BN: "Băiețelul era căzut jos pe marginea drumului, era inconștient, cu puls. I-am acordat primul ajutor, l-am mobilizat în saltea vacuum, l-am pus în ambulanță. Când l-am predate noi era stabil".

Intubat, copilul a fost dus de urgență la o unitate medicală din Cluj-Napoca.

Paul Rodilă purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud: "Un autoturism condus de o femeie de 46 de ani din Năsăud, în timp ce se deplasa pe direcția Năsăud către Beclean, pe raza localității Săsarm, a accidentat un minor în vârstă de 9 ani care ar fi pătruns pe partea carosabilă".

Polițiștii spun că femeia nu consumase alcool înainte să se urce la volan.

