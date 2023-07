Nicuşor Dan: „Sunt 600 de blocuri fără apă caldă, asta înseamnă 7%, dacă ai ghinionul să fii în cei 7% nu e foarte plăcut”

”Sunt 600 (de blocuri) din 8.000, asta înseamnă 7%. Într-adevăr, dacă ai ghinionul să fii în cei 7%, nu e foarte plăcut. Am păţit-o şi eu azi-dimineaţă. Din aceste 600 sunt vreo 200 care sunt generate de acest conflict de la Sectorul 1 şi de nefuncţionarea CET Griviţa. CET Griviţa, care e gestiontă de Consiliul Local Sector 1 şi de Primăria Sector 1, dă doar 3% din cantitatea de energie termică a Bucureştiul numai că, în situaţia în care conductele sunt aşa de vechi, e important ca sursa de căldură să fie aproape. Deci cele 15.000 de apartamente care sunt acoperite de CET Griviţa, când funcţionează CET Griviţa nu au probleme, altfel noi trebuie să aducem apă tocmai de la capătul bulevardului Timişoara. Este o oarecare distanţă”, a declarat, luni seară, Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

Întrebat ce se întâmplă la Sectorul 1, Nicuşor Dan a explicat că este un blocaj administrativ.

”Aici e un blocaj administrativ. Prima oară când vorbim de termoficare şi nu vorbim de bani, e un blocaj administrativ. E o companie care e în subordinea Consiliului Local Sector 1 şi nu poate să plătească pentru că n-are bani în buget, bugetul n-a fost blocat, primarul zice că nu-l pune că are un conflict cu Consiliul, Consiliul acuză primarul. E o discuţie care eu sper să se termine cât mai curând pentru că sunt 200 de blocuri pentru care asta e sursa principală pentru care au apă sub parametri”, a precizat Nicuşor Dan.

Edilul a dat asigurări că iarna viitoare va fi mai bine.

”Ceea ce important este că iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută (...) Am făcut două lucruri imortante, am mărit numărul de kilometri de conducte pe care i-am reabilitat, am trecut de la o medie de 10-12 la 28 în 2021, la 38 în 2022, iar anul acesta cred că ajungem la 50 de kilometru din o mie. Şi al doilea lucru, acea centrală provizorie de la Titan care a perluat o parte din sarcini”, a adăugat Nicuşor Dan.

Aproximativ 600 de blocuri din toate sectoarele Capitalei au rămas de luni fără apă caldă Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. urmând să desfăţoare lucrări de înlocuire şi de reparaţii pe conductele din reţeaua primară.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 03-07-2023 23:04