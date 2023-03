Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, audiat la DNA. Este suspect într-un dosar privind o autorizație de construcție

Nicolae Robu s-a prezentat, vineri, la sediul DNA Timişoara pentru a i se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect în dosar, afirmă surse citate de news.ro. El nu a făcut nicio declaraţie în faţa procurorilor.

Imobilul a fost ridicat ilegal într-un cartier din sudul oraşului Timişoara.

Procurorii DNA au fost sesizaţi încă din anul 2018 de doi timişoreni care au observat că în vecinătatea locuinţelor lor se construieşte un imobil de 60 de metri, conceput a găzdui 8 apartamente, însă în documente apare ca fiind un duplex.

”Este în cercetare un dosar, acum am aflat şi eu, am fost anunţat să vin, este în cercetare un dosar privind o autorizaţie de construire a unui duplex, dată parcă în 2018. Nu pot să vă spun detalii despre acest caz pentru că nu ştiu. Vă daţi seama că autorizaţii de construcţie am semnat o mulţime. În principiu, un primar, în cazul meu, să vorbesc despre mine, primarul Robu a semnat zilnic o mulţime de documente, printre care şi autorizaţii de construcţie. Niciodată în 8 ani nu am semnat fără a avea în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate, cerute de lege şi de procedurile interne de garanţie de legalitate şi de conformitate sub toate aspectele. La cabinetul meu nici măcar nu intra vreun document, dacă nu avea semnăturile prealabile. Primarul nu poate verifica toate dosarele”, a declarat Nicolae Robu, vineri, la ieşirea din sediul DNA TImişoara.

Fostul edil a explicat că s-a prezentat în faţa procurorilor în calitate de suspect.

”Am venit la DNA în calitate de suspect, am fost anunţat că sunt în dosar, pentru că eu am semnat. Nu am văzut semnătura, dar presupun că e semnătura mea olografă, presupun. Primarul nu poate verifica din două motive, cel puţin. În primul rând nu are expertiza necesară pentru toate domeniile de activitate a unei primării. Pe de altă parte, presupunând că are expertiză, nu are timpul necesar pentru asta. De aceea e un aparat de specialitate în instituţie, să îşi facă fiecare treaba, să răspundă pentru ce face”, a precizat Robu.

Fostul edil a adăugat că este nevinovat şi că garantează numai pentru el.

”O să văd dosarul pentru că nu ştiu, efectiv. S-a întâmplat în 2018 pentru o autorizaţie de construire pentru un duplex. Habar n-am despre ce e vorba. Desigur că îmi susţin nevinovăţia, nu am nicio vină. Nu am făcut nicio ilegalitate eu, personal. Am spus-o de nenumărate ori. Pentru mine garantez, dar numai pentru mine. Fiecare trebuie să garanteze pentru el”, a subliniat Nicolae Robu.

Dată publicare: 10-03-2023 10:49