Nepotul regelui Mihai i-a solicitat Custodelui Coroanei, Margareta, să fie naşa sa de cununie

Nepotul regelui Mihai, care se va căsători religios în septembrie cu Alina Binder, a declarat, luni, la Alba Iulia, că i-a adresat o scrisoare Custodelui Coroanei, Margareta, în care a întrebat-o pe mătuşa sa dacă acceptă să fie naşa sa la nuntă.

"Săptămâna trecută, am scris o scrisoare către mătuşa mea, principesa Margareta, şi am întrebat-o dacă ne-ar face onoarea să fie naşa şi unchiul meu (principele Radu n.r.) să fie naşul nostru la nuntă. Aştept un răspuns acum. Sper că vor accepta. Ar fi o mare onoare pentru noi şi o să fim foarte fericiţi dacă ei vor accepta. Şi toată familia", a afirmat Nicolae Medforth-Mills,

El a menţionat că nunta va avea loc în 30 septembrie la Sinaia, cununia religioasă urmând să fie oficiată la biserica Sf. Ilie.

Nicolae Medforth - Mills a precizat că va avea invitaţi la nuntă din 13 ţări, printre care ambasadori şi membri ai unor familii regale.

"Avem prieteni de peste tot din lume, cred că din 13 ţări, şi o să avem ambasadori, personalităţi din corpul diplomatic şi familiile regale", a spus acesta.

Întrebat dacă are emoţii, el a afirmat că "încă nu", dar că este "sigur" că în septembrie o să fie "mult mai emoţionat".

"Oricum este un moment foarte fericit pentru noi şi abia aşteptăm să sărbătorim împreună cu familia şi prietenii noştri", a declarat Nicolae Medforth - Mills.

În ceea ce priveşte rochia de mireasă pe care o va purta soţia sa, acesta a spus că nu prea cunoaşte detalii şi că nici nu doreşte să le ştie, vrând să aibă o surpriză.

Referitor la costumaţia sa de nuntă, Nicolae Medforth -Mills a menţionat că cea pe care o va purta la cununia religioasă va fi de tip "Morning Coat", un "costum mai englezesc", iar pentru seară va fi "White Tie".

Nepotul regelui Mihai a vizitat luni o fundaţie din Alba Iulia, Centrul Maria Beatrice, şi s-a întâlnit cu elevi de la Colegiul "Horea, Cloşca şi Crişan".

De asemenea, a avut o întâlnire cu arhiepiscopul Irineu şi a vizitat Catedrala Reîntregirii.

"Mă bucur că am revenit (la Alba Iulia n.r.) după mult timp. Fiind Anul Centenarului, a fost important pentru mine să vin aici la Catedrala unde au fost (ctitori n.r.) regele Ferdinand şi regina Maria", a spus Nicolae Medforth -Mills.

În ceea ce priveşte întâlnirea cu Arhiepiscopul Irineu, el a apreciat că a fost "una foarte frumoasă", în cadrul discuţiilor vorbind foarte mult despre Anul Centenarului.

Întrebat la ce anume ar trebui să se gândească românii în Anul Centenarului Marii Uniri, el a opinat că "trebuie să ne reamintim foarte mult despre istoria noastră şi ce exemple există în istorie şi să le folosim" pentru viitor.

"Familia mea, regele Ferdinand, regina Maria au făcut foarte mult pentru ţara noastră, într-o perioadă foarte scurtă. Fiecare are exemplul său.(...). Bunicul meu a fost un om deosebit, un simbol adevărat, un exemplu adevărat pentru noi şi, mai ales, pentru tineri. El a avut valori foarte bune şi tot timpul a luat cea mai bună decizie", a mai spus nepotul regelui Mihai.

Acesta a mai afirmat că se gândeşte cu emoţie la înaintaşii săi. "Mă gândesc la ei şi tot ce au făcut pentru ţara noastră şi mă simt foarte inspirat şi motivat să merg înainte şi să fac cât se poate şi cât pot pentru noi şi împreună cu poporul român", a conchis Nicolae Medforth - Mills.

Fostul principe a făcut şi "o baie de mulţime", acceptând să facă fotografii cu vizitatorii aflaţi în zona Catedralei Reîntregirii, inclusiv cu un grup de turişti din Israel, care s-au arătat foarte încântaţi când au aflat de la ghidul lor detalii despre el şi familia regală.

Nicolae Medforth - Mills va vizita luni şi mănăstirea Prislop, urmând ca marţi să asiste la Alba Iulia la lansarea unui proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social.

