Negocieri eşuate la TAROM. Sindicaliștii declanşează conflictul de muncă. Avocat: „În fiecare zi putem avea grevă”

Discuțiile au durat două luni și marți a avut loc ultima rundă. Sindicatele au cerut mărirea bugetului de salarii cu 35%, insă conducerea companiei susține că nu dispune de resurse financiare.

Pentru a putea supraviețui în pandemie, compania TAROM a beneficiat de un ajutor din partea Comisiei Europene, în valoare de 176 de milioane de lei, adică 36,7 milioane de euro.

De ani buni, compania a înregistrat pierderi, iar acum se confruntă și cu un deficit de angajați.

Ce a transmis Sindicatul TAROM

"Pe data de 23 august 2022 a fost ultima întâlnire în vederea încheierii unui Contract Colectiv de Muncă între SC TAROM SA şi Sindicatul Unit TAROM (SUT). Din păcate, compania TAROM a tratat superficial negocierile, care au durat timp de două luni, cu doar şapte şedinţe de negociere, fără să reuşească să înţeleagă situaţia financiară precară a angajaţilor care nu au mai avut creşteri salariale încă din anul 2008. TAROM alege să renunţe cu foarte mare uşurinţă la angajaţi profesionişti, piloţi, mecanici, însoţitori de bord sau salariaţi din check-in, rampă, cargo, ticketing, cu zeci de ani de experienţă în domeniu, urmând un plan de restructurare care în scurt timp va contracta activitatea companiei, ce va ajunge dintr-o companie istorică o companie regională pe cale de dispariţie. Nu putem înţelege cum acest director (Mihăiţă Ursu - directorul general TAROM) a preferat să angajeze însoţitori de bord de la o companie concurentă, BlueAir, şi nu a reangajat însoţitori de bord pensionari cu licenţă validă sau pe cei care au avut contract pe perioada determinată. Dl. Ursu lucrează cumva pentru BlueAir?", se spune într-un comunicat al SUT.

În acest context, Sindicatul Unit TAROM (SUT) va demara declanşarea conflictului de muncă la compania TAROM, urmând paşii legali. Sindicaliştii susţin că revendicările salariale şi socio-profesionale ale angajaţilor TAROM au fost tratate cu superficialitate.

"Sindicatul nu putea fi de acord ca salariaţii din Comercial, Financiar, Inflight, Dispecerii de Zbor, Securitatea Zborului, Însoţitori de bord, Piloţi, Quality, IT ş.a. să nu primească nimic la aceste negocieri. Pentru prima dată în istoria sindicalismului din TAROM, membrii împuterniciţi în comisia de negociere a CCM au dat dovadă de unitate, neacceptând oferta discriminatorie a directorului general TAROM, dl. Mihăiţă Ursu. Îl anunţăm pe dl. Ursu că ameninţările transmise pe e-mail către toţi angajaţii companiei nu vor avea efect, angajaţii nu mai pot şi nu mai vor să fie sclavi pe plantaţia TAROM", avertizează preşedintele SUT, Narcis Paşcu.

Avocatul sindicaliștilor: Începând cu săptămâna viitoare în fiecare zi putem să avem grevă

Anterior, în cadrul unor declaraţii de presă, avocatul SUT, Costel Gâlcă, spunea că greva la TAROM se va declanşa cu probabilitate.

"Aţi întrebat la un moment dat dacă se va declanşa greva? Da, foarte probabil se va declanşa. Şi aţi întrebat când. Eu pot să vă spun că începând cel mai probabil cu săptămâna viitoare în fiecare zi putem să avem grevă. Grevă de avertisment, urmând ca ulterior să fie grevă generală, astfel încât întreaga activitate TAROM să fie blocată, iar dragii noştri parlamentari să nu poată zbura, să-şi ia diurnele de la Bruxelles. De la începutul lunii septembrie, dragii noştri parlamentari vor sta acasă, pentru că avem acest drept legal recunoscut prin lege, ca în situaţia în care o negociere colectivă nu se încheie cu acordul părţilor să putem să declanşăm greva. Deci, este absolut normal", a afirmat avocatul SUT, Costel Gâlcă, potrivit Agerpres.

Bugetul de salarii la TAROM este aproape 10% din totalul cheltuielilor

El a susţinut că ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, şi directorul general al companiei, Mihăiţă Ursu, nu au venit cu soluţii ca bugetul de salarii pe 2022 să fie mai mare decât cel preconizat, în timp ce Adrian Vasi, comandant ATR, a precizat că TAROM are 11% buget de salarii, în condiţiile în care companii similare din Africa au 26%, din Asia - 25 %, America - 32%. La TAROM, bugetul de salarii este în prezent de 9,71% din totalul cheltuielilor de exploatare.

La rândul său, preşedintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Paşcu, a afirmat că managementul TAROM îşi bate joc de proprii angajaţi, deoarece în cadrul negocierilor nu s-a obţinut creşterea salariilor nici măcar cu rata inflaţiei.

"Compania TAROM în continuare îşi bate joc de angajaţii săi. Sincer, vreau să vă spun că nu am putut să văd atâta jignire din partea companiei TAROM. Îşi bate joc de angajaţii săi această administraţie a companiei TAROM. Suntem pe punctul de a cere demisia domnului Mihăiţă Ursu. Nu există aşa ceva, o bătaie de joc. În aceste documente pe care le vedeţi aici nu a făcut decât să vină cu nişte firimituri pe această masă de negociere. Deci, angajaţii companiei TAROM, cei 430 de angajaţi, sunt plătiţi cu salariul minim pe economie. Nu se poate ca tu să vii cu 200 de lei, cu 300 de lei majorare de salariu în acest moment critic, când aviaţia, aşa cum vedeţi şi dumneavoastră, în toată lumea şi-a revenit. Noi, TAROM, muncim. Angajaţii sunt cei care poartă compania pe toate rutele unde zboară avioanele TAROM. Noi suntem cei responsabili de siguranţa şi securitatea zborului, iar conducerea actuală, împreună cu Ministerul Transportului, îşi bate joc de compania TAROM. Nici măcar rata inflaţiei nu am primit. La piloţi, care sunt aici, cu noi, vă pot comunica dumnealor, s-a oferit undeva sub 7%. Nu se poate aşa ceva, este bătaie de joc! Angajaţilor care lucrează în check-in li s-a oferit 100 de lei, la supervizor 350 de lei, la cei care sunt plătiţi cu salariul minim. Deci, noi suntem acum într-un punct în care putem să declanşăm conflictul colectiv de muncă. Mai aşteptăm încă o ofertă din partea companiei, încă nu s-au terminat negocierile", a spus, mai devreme, Narcis Paşcu.

El a precizat că miercuri nu va fi grevă de avertisment, deoarece trebuie urmaţi anumiţi paşi.

"Conform condiţiilor legale, sindicatul nu poate declanşa conflictul de muncă decât urmărind anumiţi paşi. Practic, dacă astăzi se încheie negocierile, încă nu ştim cum se vor încheia, noi vom notifica compania TAROM, vom notifica şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, dar după ce terminăm negocierile. Acum suntem în ultima rundă de negocieri", a subliniat Paşcu.

De asemenea, va trebui asigurată o treime din serviciile companiei.

Ce spune TAROM

Pe de altă parte, conducerea TAROM a anunţat anterior, printr-un comunicat, că se află în imposibilitatea de a accepta revendicările solicitate de Sindicatul Unit TAROM (SUT) şi că propune preluarea drepturilor prevăzute în Acordul în vigoare încheiat cu majoritatea sindicatelor, cu câteva amendamente.

"În urma întâlnirii de astăzi, ce a avut loc la sediul companiei între reprezentanţii TAROM şi reprezentanţii Sindicatului Unit SUT, în cadrul căreia s-au discutat aspectele legate de solicitările SUT cu privire la contractul colectiv de muncă, conducerea companiei a prezentat ultima propunere în ceea ce priveşte contractul colectiv de muncă pe care o poate susţine din punct de vedere financiar.(...) Propunerea companiei este de preluare a drepturilor prevăzute în beneficiul salariaţilor la nivelul reglementat prin Acordul în vigoare încheiat cu majoritatea sindicatelor constituite în cadrul TAROM, aşa cum a fost prelungit la data de 7.06.2022, cu următoarele amendamente: majorarea valorii tichetelor de masă la 30 de lei; acordarea unor majorări salariale către categoriile prioritare de salariaţi, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022, conform informaţiilor prezentate către sindicat", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii companiei au reiterat că TAROM înregistrează pierderi de mai bine de 13 ani, situaţia financiară a companiei fiind deteriorată semnificativ în ultimii ani. De asemenea, ei au subliniat că pentru a satisface solicitările SUT, TAROM ar trebui să plătească în plus o sumă în cuantum total de aproximativ 180 milioane lei, fiind pusă astfel în pericol supravieţuirea societăţii şi menţinerea locurilor de muncă.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 24-08-2022 07:21