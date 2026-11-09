Femeia, în vârstă de 54 de ani, s-a căsătorit pe 10 ianuarie 2025 cu partenerul său, cu 15 ani mai în vârstă. Bărbatul, născut în 1957, primea pensie de invaliditate din decembrie 2016. Acesta a murit pe 17 aprilie 2025, la doar 97 de zile de la căsătorie, relatează Heute.

Cei doi locuiau împreună și înainte de nuntă. Femeia a susținut în instanță că și-ar fi dorit să se căsătorească mult mai devreme cu partenerul său. Cei doi aveau și copii împreună, potrivit publicației „Die Presse”, care a relatat prima despre caz. Căsătoria nu ar fi fost însă posibilă mai devreme, în principal pentru că reprezentantul legal al femeii nu și-ar fi dat acordul.

După moartea soțului, instituția austriacă de asigurări de pensii i-a acordat femeii o pensie de urmaș începând cu 18 aprilie 2025, dar numai pentru o perioadă de 30 de luni. Văduva a cerut acordarea unei pensii pe termen nelimitat și a dat instituția în judecată.

Anii de conviețuire nu înlocuiesc căsătoria

Atât instanțele inferioare, cât și Curtea Supremă au respins cererea femeii. Potrivit legislației aplicabile în acest caz, pentru ca văduva să poată primi o pensie de urmaș pe termen nelimitat, căsătoria ar fi trebuit să dureze cel puțin trei ani. Cum cei doi au fost căsătoriți doar puțin peste trei luni, această condiție nu a fost îndeplinită.

Faptul că partenerii locuiseră împreună înainte de căsătorie nu a schimbat situația. Curtea Supremă a făcut trimitere la jurisprudența sa anterioară, potrivit căreia conviețuirea nu este echivalentă, din punct de vedere juridic, cu o căsătorie sau un parteneriat înregistrat.

Nici durata îndelungată a unei relații, chiar dacă aceasta continuă până la moartea unuia dintre parteneri, nu garantează acordarea unei pensii de urmaș pe termen nelimitat. De asemenea, motivele pentru care un cuplu nu s-a căsătorit mai devreme nu sunt, în general, relevante din punct de vedere juridic.

Văduva a susținut că reprezentantul său legal de la acea vreme ar fi împiedicat-o să se căsătorească mai devreme. Femeia a considerat că, din acest motiv, este tratată în mod inechitabil, potrivit publicației „Die Presse”.

Curtea Supremă a respins recursul

Argumentul nu a convins însă judecătorii. Curtea Supremă a precizat că un adult trebuie să aibă capacitatea de a lua singur decizii în privința căsătoriei și că, în general, nu este necesar acordul unui reprezentant legal. În plus, femeia nu a demonstrat suficient în ce mod lipsa acestui acord a împiedicat-o efectiv să se căsătorească mai devreme.

În final, Curtea Supremă a respins recursul extraordinar, motivând că dosarul nu ridica o problemă juridică de importanță majoră care să justifice o nouă analiză.

Astfel, femeia nu va primi pensie de urmaș pe termen nelimitat. Rămâne valabilă decizia instituției austriece de asigurări de pensii (PVA), care i-a acordat acest drept pentru o perioadă de 30 de luni.