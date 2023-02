Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de premier al Republicii Moldova. VIDEO

"Dacă Guvernul ar fi avut acasă, aceeaşi susținere pe care am simţit-o de la partenerii noştri europeni, am fi reuşit să avansăm mai mult şi mai repede. Dragi cetățeni, după un an şi jumătate în fruntea acestui guvern a venit timpul să anunţ demisia mea din această funcţie", a spus Natalia Gavrilița.

"Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupţie, prodezvoltare şi proeuropean, într-o perioadă în care schemele de corupţie acaparaseră toate instituţiile, iar oligarhii se simţeau de neînvins. Am fost imediat puşi în fata şantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor. Miza inamicilor ţării noastre a fost că că vom proceda la fel ca guvernările precedente care au cedat obiective strategice, care au trădat interesul naţional în schimbul unor beneficii se scurtă durată. Nimeni nu şi-a imaginat în 2021 că guvernarea PAS va trebuie gestioneze atât de multe crize generate de războiul masiv al Rusiei împotriva Ucrainei. În paralel cu asta, am lucrat ca să îndeplinim cât mai rapid programul de guvernare", a continuat premierul demisioar.

Ea a precizat ca oamenii cu care a lucrat la guvern au format o echipă constructivă.

Gavrilița a punctat că în cele 18 luni de mandat a guvernat în regim de criză continuă.

"Eu cred în Moldova, cred în dumneavoastră, cred că o să trecem cu bine peste încercările acestor vreme. Plec de la conducerea Guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. M-am implicat plenar în această misiune deloc ușoară. Dragi cetățeni, vă îndemn să rămânem unițit și să transformăm Moldova într-o țară de care copiii noștri să fie mândri, o țară europeană, cu o democrație și valori ne declintit, cu economie puternică, infrastructură dezvoltată, o țară în care drepturile și libertățile fiecărui cetățean să fie respectate", a mai spus Gavrilița în conferința de presă în care și-a anunțat demisia.

Prima reacție a Maiei Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, vineri la amiază, că a luat act de demisia premierului.

"Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment.

Mulțumim mult, Natalia! Urmând procedurile legale, în urma demisiei Prim-Ministrei, voi avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, voi desemna un candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova", a transmis Maia Sandu, pe Facebook.

