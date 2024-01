Muzeele din Capitală au devenit neîncăpătoare pentru vizitatori, de Mica Unire. Cele de stat au rămas cu lacătul pe ușă

În același timp, unele instituții de cultură, de stat, au lăsat lacătul pe ușă, chiar dacă numărul vizitatorilor putea fi mare.

Muzeul de Istorie Naturală este de departe preferatul copiilor. Sute de vizitatori au intrat și astăzi în universul fascinant al creaturilor misterioase de la Antipa.

Mai mulți vizitatori ca de obicei au fost la expoziția Universul lui Salvador Dali, de la ARCUB. Aici sunt expuse până în luna mai peste 170 de lucrări ale artistului spaniol.

Vizitator: „Noi ne-am gândit să venim aici la Dali având în vedere că e o experiență unică și suntem aici cu colegii noștri, am vrut să ne plimbăm un pic. Am făcut un grup. Suntem fani ai artei, eu pictez și am vrut să vin, poate ma mai inspire”.

Multe muzee de stat au fost închise astăzi, pentru că oficial este zi liberă. Însă cele private au profitat de ocazie și au primit mii de vizitatori. Experții în turism cultural au avertizat de nenumărate ori că închiderea muzeelor în zi de sărbătoare este complet neinspirată. Instituțiile pierd bani, pentru că în astfel de zile numărul de vizitatori se poate dubla.

De pildă, peste 2.000 de oameni s-au oprit astazi la muzeul privat Mina, primul muzeu imersiv din România.

La Mina găsim un spațiu interactiv unde sunt proiectate lucrări ale unor artiști faimoși, inclusiv români.

Andreea Cioc, angajata muzeului: „Ne-am dorit să deschidem și în zile de sărbătoare pentru a le oferi oamenilor un loc să vină în ziua liberă”.

Astazi au fost organizate expoziții dedicate zilei de 24 ianuarie la Muzeul Cotroceni și la Muzeul Național de Istorie.

