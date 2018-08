Muncitori prinşi sub pământ, pe un şantier din Sibiu. Unul dintre ei a murit, 2 sunt răniţi

Pro TV

Operaţiune dificilă de salvare în localitatea Scoreiu, unde trei muncitori au rămas prinşi sub pământ după surparea unui mal. Unul dintre ei nu a putut fi salvat, din păcate.

Un inspector de muncă a ajuns pe şantierul ştrandului din Scoreiu, pentru a elucida în ce împrejurări un muncitor a murit şi alţi doi au fost răniţi, fiind surprinşi sub un mal de pământ, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, Ana Raluca Gancea.

Unul din cei trei muncitori aflaţi sub malul de pământ a fost scos la suprafaţă decedat, de către pompieri. Ceilalţi doi muncitori scoşi de sub pământ sunt conştienţi şi doar unul dintre ei are traumatism toracic şi costal, fiind preluat de un echipaj SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

"Una dintre victime a fost scoasă, este conştientă şi primeşte îngrijiri medicale de urgenţă de la echipajul SMURD cu medic, o altă victimă prezintă traumatisme la membrele inferioare şi nu are nevoie de îngrijiri medicale, iar a treia victimă a fost prinsă de malul surpat. Se intervine pentru scoaterea victimei de sub pământ, cu două buldoexcavatoare şi mijloace de intervenţie specifice din cadrul containerului multirisc al ISU Sibiu. De asemenea, la faţa locului se intervine cu un echipaj de descarcerare, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi alte echipaje din cadrul punctului de lucru Avrig", a precizat Ramona Nistor, de la ISU Sibiu.

Potrivit sursei citate, unul dintre bărbaţii scoşi de sub pământ este un tânăr de 24 de ani cu traumatism toracic şi costal, iar celălalt are 29 de ani şi nu necesită transport la spital.

