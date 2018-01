Motivul pentru care un inspector de muncă s-a blocat în sediul instituţiei

Un inspector de muncă din Gorj s-a blocat marți toată ziua în sediul instituţiei după ce a revenit la lucru în baza unei decizii a instanţelor de judecată.

Bărbatul fusese dat afară anul trecut pe motiv că pleca în controale pe la firme de capul său, fără să îşi anunţe şefii.

Acum judecătorii au dispus reîncadrarea sa în funcţie. La revenirea la birou, omul a constatat că şefii i-au propus să muncească altceva decât ceea ce făcea înainte, motiv pentru care a refuzat noile sarcini. Aşa a ajuns să fie dat afară din nou de la locul de muncă la doar câteva minute de la teoretică să reangajare.

Liviu Ungureanu a fost până în octombrie anul trecut inspector cu Securitatea şi Sănătatea în muncă. Acum, la revenirea la birou în baza deciziei instanţei, şefii i-au comunicat că trebuie să lucreze altceva, întrucât compartimentul la care era angajat a fost desfiinţat. Bărbatul însă nu a fost de acord cu propunerea respectivă şi de aici neînţelegerile, mai ales că i s-a cerut să dea în scris că accepta noul post.

Liviu Ungureanu - inspector ITM Gorj: "Mă duc, dar nu înseamnă că sunt de acord, dar nu am vrut să scriu. Au zis că dacă până la 10 jumătate nu spui că vrei să te duci explicit atunci din punctul nostru de vedere ai refuzat să munceşti şi să pleci. Mi-au dat o hârtie să părăsesc Inspectoratul. Am zis că nu părăsesc Inspectoratul pentru că nu am făcut nimic rău, Dacă mă puneţi să muncesc, eu muncesc.”

Pentru că nu a ajuns la o înţelegere cu şefii ITM Gorj, inspectorul nu a fost reangajat. Bărbatul nici nu a plecat însă din sediul instituţiei şi a rămas toată ziua la biroul de relaţii cu publicul.

Liviu Ungureanu - inspector ITM Gorj: ”Au zis că trebuie să ies afară şi dacă nu vreau să ies mă vor scoate cu jandarmii, mi-a comunicat agentul de pază. I-am spus - domnule adu jandarmii ca eu nu o să mă apuc de scandal, să mă urc pe pereţi."

Neli Matei - purtător de cuvânt ITM Gorj: "Faptul că nu ne-a comunicat în scris acordul a fost considerat că un refuz de a accepta postul pus la dispoziţie de inspectorat. A rămas la birou, dar nu e în timpul programului de lucru."

Inspectorul spune că va reveni cu un executor judecătoresc pentru a fi reangajat în funcţia pe care a avut-o înainte.

De partea cealaltă, conducerea ITM Gorj a comunicat că nu îi va mai permite acestuia accesul în sediul instituţiei atâta timp cât nu este angajat acolo.