Motivare. Mircea Beuran, înregistrat în timp ce recunoștea că ar fi primit 10.000 €

Tribunalul București a publicat motivarea judecătorilor care au decis arestul la domiciliu pentru medicul Mircea Beuran, acuzat de DNA că a luat mită 10.000 de euro în 2018.

Astfel, magistrații arată că Mircea Beuran a fost înregistrat atât de denunțătoare, cât și de procurori în dosarul instrumentat de DNA privind o presupusă luare de mită.

Judecătorul de la Tribunalul București arată în motivare că denunțătoarea avea microfoane pe ea la o întâlnire la care i-a cerut înapoi medicului - profesor cei 10.000 de euro plătiți în 2018 pentru un post de asistent la Universitatea de Medicină.

Potrivit motivării publicate de G4Media, Mircea Beuran ar fi amenințat-o pe denunțătoarea căreia îi coordona doctoratul că va rupe relațiile.

„Fapta presupus a fi săvârşită de către inculpat sunt de o gravitate extremă care se răsfrânge asupra siguranţei şi eficienţei sistemului public de sănătate, în contextul în care medicii (care doresc posturi) accesează, prin intermediul inculpatului, aceste posturi, pe baza unor criterii pecuniare şi nu conform competenţei profesionale, urmate de obţinerea unor foloase considerabile pentru inculpații cu funcții de decizie. Prin acțiunile sale, inculpatul a transformat o instituție publică de prestigiu (…) în propria „piață de desfacere”, ca sursă personală de venituri ilicite”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorul a motivat decizia de arest la domiciliu amintind de exodul medicilor:

„Sub aspectul pericolului concret pentru ordinea publica judecătorul are in vedere gravitatea deosebita a infracțiunii de care inculpatul este acuzat, de natura sa determine o puternica tulburare sociala, o stare de neliniște si insecuritate in rândul colectivității generate de faptul ca persoane bănuite de comiterea unor astfel de infracţiuni ar putea fi judecate in stare de libertate şi de gravitatea in concret a faptelor comise raportat la modalitatea de săvârşire”, se mai arată în motivare.

Potrivit aceluiași document, Mircea Beuran s-a apărat în instanță susținând că a fost provocat atunci când a recunoscut că a primit banii. Judecătorul l-a contrazis, însă, și a explicat că autoritățile nu au urmărit decât să dovedească acuzația de luare de mită.

Mircea Beuran, plasat în arest la domiciliu



Tribunalul Bucureşti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventivă a chirurgului Mircea Beuran, însă instanţa a decis ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit o mită de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic ocuparea unui post de asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Potrivit DNA, la data de 18 decembrie 2018, Mircea Beuran, în calitate de preşedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, şef al Disciplinei Chirurgie Generală, conducător de doctorat şi profesor universitar chirurgie generală în cadrul UMF "Carol Davila", a acceptat şi primit de la un medic într-o unitate spitalicească din Bucureşti (martor în cauză) suma de 10.000 euro, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu.

Concret, Beuran este acuzat că a primit banii respectivi atât pentru a propune în cadrul UMF "Carol Davila" scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar în specialitatea chirurgie generală, pe o perioadă determinată, cât şi pentru a asigura câştigarea acestui concurs de către medicul care i-a dat mită.

Procurorii notează că, până în prezent, postul respectiv nu a fost scos la concurs.