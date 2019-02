Momentul în care un pensionar din Brăila a realizat că e păcălit. Cum s-a dat de gol escrocul

Pro TV

După mai bine de trei ani de avertizări şi zeci de mii de oameni care au rămas fără bani, infractorii încă folosesc în masă metoda accidentul, iar anul trecut au păcăliți peste 5000 de români în acest fel.

Nu le-a mers însă cu un bărbat din Brăila, care, după ce a fost sunat de un aşa-zis poliţist care l-a anunţat că fiul său a făcut un accident în Germania, şi-a dat seama că este vorba despre o înşelătorie. Nea Neculae l-a înregistrat pe individ şi l-a dat pe mâna poliţiei.

Nea Neculae a fost sunat în toiul nopţii după scenariul deja clasic. Infractorii culeg în prealabil date despre victime, iar pe un ton autoritar, la telefon, le induc starea de panică. De această dată aflaseră că fiul bărbatului este şofer de TIR.

Înregistrare:

"-Bună seara. Sunt comisar de poliţie de la IPJ Brăila.

-Bună seara.

-Uitați ce am să comunic. Fiul dumnevoastră a călcat o fetiţă de 6 ani pe trecerea de pietoni în Germania. Fetiţa e în stare gravă la spitalul de copii. Am luat legătura cu Ambasada României în Germania."

Aici a fost momentul când Nea Nicolae şi-a dat seama că totul este o minciună. Abil şi cu prezenţă de spirit, a înregistrat convorbirea de la telefon.

Înregistrare:

"-Vreti să vorbiţi cu fiul, da sau nu? Eu vă întreb şi tu taci ca mutul. Și eu îmi pierd timpul cu tine.

-Da."

A închis, a verificat înregistrarea, apoi l-a sunat pe infractor.

Înregistrare:

-"Ești înregistrat, puișor! Lasă că te spun eu la Poliție!"

Reporter: Când aţi realizat că sunteţi păcălit?

Bărbat: Când mi-a spus că dacă vreau să vorbesc cu băiatul prin intermediul ambasadei. Cum să vorbească prin ambasada dacă el este arestat la poliţie? Mi-am dat seama, am mai tras de timp.

Reporter: Pe băiat când l-aţi sunat ca să vedeţi că este bine?

Bărbat: Pe băiat, am lăsat puţin telefonul, că vorbeam, şi când i-am dat numărul de telefon mobil, am sunat în timpul ăsta băiatul. El dormea într-o parcare în Olanda.

Acesta este şi sfatul poliţiştilor. Gândiţi la rece şi daţi-vă vreme să verificaţi toate informaţiile cu rudele.

Comisar Surdeanu Bogdan Petru, Direcţia inventigatii criminale IGPR: "Marea majoritate dintre infractori sunt încarceraţi dar au şi interpuşi în libertate, care află detalii despre rude, copii, nepoţi, pe care le folosesc apoi la telefon."

Important este şi să sunaţi imediat la 112, ca să le spuneţi poliţiştilor numărul de pe care aţi fost sunaţi. Panica îngheaţă de multe ori raţiunea, o arată şi datele Poliţiei Române care înregistrează an de an mii de cazuri de înşelăciune. Doar anul trecut, aproape 18.000 de oameni au fost păcăliţi, 30% dintre ei prin metoda accidentul. În acest caz, infractorul a fost identificat de poliţişti, iar eventualii complici sunt şi ei căutaţi.

