Momentul în care o rachetă a lovit un aeroport din Arabia Saudită

Secvenţele cu un impact emoţional foarte mare au fost filmate în interiorul terminalului şi au surprins exact momentul exploziei.

Bilanţul oficial al autorităţilor indică 26 de răniţi, dar în imagini se vede un bărbat care se plimbă pe culoar, si un altul care intră pe uşa aeroportului, moment în care are loc o puternică deflagraţie.

Atacul a fost revendicat de insurgenţii Houthis, din Yemen, care susţin că au lovit clădirea cu o rachetă de croazieră.

#VIDEO: See the moment that a #Houthi missile struck Abha airport in Saudi Arabia (Video: Al Arabiya) https://t.co/BiImPvpaxT pic.twitter.com/v2rfqJlML0