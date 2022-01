Mobila s-a scumpit enorm din cauza crizei lemnului. Cât a ajuns să cose o masă din lemn

România riscă să se confrunte cu o criză de lemn și anul acesta. Preţurile sunt tot mari. Doar cheresteaua s-a scumpit cu peste 60%, în ultima perioadă.

La noi, pe lângă sectorul construcţiilor, este afectată şi industria de mobilei. Cei din domeniu avertizează că există riscul să se închidă fabrici.

Cele mai multe fabrici de mobilă de la noi, sunt concentrate în centrul și nordul țării. Lemnul masiv prelucrat aici ajunge în magazinele din China, Statele Unite ale Americii, Rusia dar și pe piața din Europa. O fabrică din Piatra Neamț, de exemplu, exportă mobilă doar în străinătate, iar anul acesta pentru prima dată nu a putut să își onoreze la timp contractele.

Mobila s-a scumpit și cu 50%

Viorel Crețu, reprezentant fabrică de mobilă: „Am avut dificultăți în special pe zona lanțurile de aprovizionare, de exemplu, anumite semifabricate au avut întârzieri foarte mari. Am avut blocaj la ferenorării, care vin din asia sau materii prime care vin din Asia.”

Materia primă s-a scumpit și cu 50% în ultimii doi ani, iar lemnul de patru ori. De exemplu, o masă din lemn masiv care costa înainte de pandemie în jur de 300 de euro, acum este 500. Un pat se vinde cu 600 de euro, față de 400 în trecut.

Mihai Resetar, reprezentant fabrică de mobilă: „Riscul este evident, falimentarea firmelor din domeniul prelucrării lemnului sau mobilei din România, pentru că la aceste prețuri concurența din afară țării nu doarme, ei o să ia locul pe piață.”

Mai puțin lemn exploatat în România

În plus, spun producătorii, cantitatea de lemn exploatată la noi în ţară a fost mai mică, iar mare parte din materia primă a fost importantă pentru fabricile din străinătate, şi acestea afectate de criză.

Aurica Sereny, președinte APMR - Asociația Producătorilor de Mobilă din România: „Nu s-a exploatat mai mult lemn în România, s-a explodat chiar mai puțin în perioada pandemiei. Infringementul de la Uniunea Europeană, s-au inăsprit regulile privind avizele de mediu, aranjamentelor silvice, existe foarte multe aranjamente silvice în discuție, unde nu s-a putut explodata.”

Lemnul poate fi recoltat atât din proprietatea Romsilva, cât și de pe terenurile private.

George Mierliță, preşedinte ROMSILVA: „Din 312 amenajamente silvice pe care ROMSILVA le administrează, mai sunt la această dată în procedurile de reglementare la Garda de Mediu, undeva la 8. Am convingerea că până la sfârșitul trimestrului 1 se vor obține avizele.”

România a exportat în primele 9 luni ale lui 2021, mobilă în valoare de peste 1 miliard de euro, de aproape trei ori mai mult decât am importat, dar sub anii trecuţi când am avut şi peste 1,5 miliarde de euro exporturi.

Cele mai mari comenzi le fac China, Statele Unite, Danemarca şi Rusia. Mobila românească se vinde inclusiv în Germania, Austria, Ungaria şi Italia.