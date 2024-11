Moarte bizară în Târgu Mureș. Doi soți, găsiți fără suflare în casă, în timp ce balconul era ars. Amândoi erau surdo-muți

Fiica lor a dat alarma după ce a încercat toată ziua să-i contacteze. Femeia a încercat să intre în apartament, doar că ușa era blocată. Pompierii au spart ușa și au găsit trupurile fără viață și balconul ars în întregime.

Femeia a sunat la 112 după ce nu a reușit să ia legătura cu părintii și nici să intre în apartament. Pompierii au deblocat ușa și tot ei i-au gasit pe bătrâni fără suflare.

Vecină: ”E o pereche, o doamnă și un domn în vârstă decedat. Dar motivele și așa, nimeni nu ne-a spus nimic. Nu știm, un scurt circuit se aude dar soț, soție...”.

De la scurtcircuitul produs la un întrerupător din balcon ar fi pornit flăcările, care au ars mocnit. Cel mai probabil, oamenii au murit intoxicați, înainte să poată cere ajutor. Amândoi erau surdo-muți.

”S-au intoxicat, erau și arși”

Vecin: ”Acum am auzit că s-au intoxicat vecinii. Am venit de la lucru și nu am simțit”.

Vecin: ”Pe unul l-o găsit în baie, pe celălat nu știu, erau soț și soție, s-au intoxicat, erau și arși, era tot ars în casă”.

Vecină: ”Am simțit ceva miros așa de cauciuc ars, dar n-am gândit, n-am văzut de mult eu. Au fost care au fost sâmbătă și duminică și au simțit miros, fiica a venit că înainte de masă a scris SMS și nu a răspuns, am uitat că nu este lumină nicăieri”.

Polițiștii au deschis o anchetă. Trupurile au fost transportate la institutul medico-legal pentru necropsie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: