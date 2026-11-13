'Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare și consolidare a capacității de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlamentul României. Actualizarea cadrului normativ urmărește asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii acestor obiective, prin dezvoltarea și consolidarea rezervei operaționale a Armatei României', se arată într-un comunicat al MApN, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen, destinat cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Programul, cu o durată de până la patru luni, va permite participanților să dobândească deprinderile și cunoștințele militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice.

Pe durata pregătirii, aceștia vor beneficia de drepturile financiare și materiale prevăzute de lege, inclusiv cazare, hrană, echipament și asistență medicală.

La finalizarea programului, participanții vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare, în condițiile legii, sau vor fi luați în evidența rezervei operaționale a Armatei României, se arată în comunicatul citat.

Prin implementarea acestui program, Ministerul Apărării Naționale urmărește dezvoltarea unei rezerve de personal instruit, capabil să contribuie la completarea structurilor militare și la susținerea efortului național de apărare, inclusiv în cadrul obligațiilor asumate de România în sistemul de apărare colectivă al NATO.

'Ministerul Apărării Naționale subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar și nu reprezintă o măsură de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Armata României este o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat', precizează sursa citată.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Apărării Naționale, în secțiunea dedicată transparenței decizionale, persoanele interesate având posibilitatea de a transmite propuneri și observații în condițiile legii.

Pregătirea voluntară cuprinde 11 săptămâni în care participanții dobândesc cunoștințele militare de bază și cinci săptămâni de pregătire de specialitate, prin trageri, marșuri și exerciții în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni, se menționează în comunicat.

Pentru întregul program, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute stabilite prin lege, împărțită în patru tranșe lunare. La nivelul anului 2026, aceasta înseamnă 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru gradul de fruntaș.