Mirel vrea în arest la domiciliu, după ce a ucis-o pe Andreea, studenta la medicină. Victima a rupt clanța, dar n-a scăpat

Luni, părinţii Andreei au venit să îi ridice trupul de la Institutul de Medicină Legală. Zeci de colegi de la Facultatea de Medicină au aşteptat acolo, ca să îşi ia rămas bun.

Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Colegii şi prietenii tinerei de 21 de ani s-au strâns de dimineaţă la Institutul de Medicină Legală, cu lumânări şi candele în mâini. Au vrut să o mai vadă pe Andreea pentru ultima dată, înainte ca părinţii să o ducă acasă, în Gorj, pentru înmormântare.

Colegă de facultate: „Foarte mare durere, colega noastră, Andreea, a fost ucisă. Fiecare a făcut cum a simțit și suntem devastați. Fata a fost o lumină efectiv în viața tuturor. O energie așa de bună care putea să-ți lumineze ziua.”

Colegă: „A fost un șoc și pentru noi, vă dați seama. Adică, ce putem să zicem mai mult de atât?! Suntem încă în negare. Oricum ne rugăm, pentru cei apropiați și pentru familia ei.”

În ziua în care a fost omorâtă, Andreea urma să plece acasă, la părinţi. Tatăl a presimţit că este ceva în neregulă, când fata nu i-a mai răspuns.

Adrian Morega, tatăl fetei: „La 11 am vorbit cu ea, mi-a trimis mesaj că a terminat orele și face bagajul și vine acasă. Și îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz să vină. La 12 era microbuzul să plece. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face nu mi-a răspuns la telefon. Am luat mașina și am plecat spre Timișoara.”

Anchetatorii au refăcul filmul zilei de vineri şi spun că după cursuri, cei doi tineri au mers împreună în apartamentul unde locuia iubitul fetei - Mirel.

Fata i-ar fi spus că nu îşi mai doreşte relaţia, pentru că tânărul era prea gelos.

Adrian Morega, tatăl fetei: „El era coleg cu colega ei de facultate. Am înțeles că el voia și a ea a zis că o să-i spună, nu vrea să aibă o relație. Cred că i-a spus acum, i-o fi spus și...”

A început o ceartă violentă între ei, iar Mirel a început să o lovească.

În încercarea de a scăpa de el, Andreea l-a zgâriat pe față și a rupt clanța ușii de la cameră.

Agresorul a atacat-o în repetate rânduri cu un cuţit. Când a văzut că nu mai respiră, a aşezat-o pe pat, a curăţat petele de sânge, şi-a schimbat hainele şi a plecat acasă, în judeţul Caraş Severin.

De acolo l-au ridicat anchetatorii, iar în maşina lui au găsit hainele pe care le-a purtat în momentul crimei.

Suspectul, în vârstă de 23 de ani, student la Medicină şi Teologie, este arestat pentru 30 de zile, acuzat de omor. Luni, părinţii Andreei au venit să îi ridice trupul de la Institutul de Medicină Legală. Zeci de colegi de la Facultatea de Medicină au aşteptat acolo, ca să îşi ia rămas bun. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Colegii şi prietenii tinerei de 21 de ani s-au strâns de dimineaţă la Institutul de Medicină Legală, cu lumânări şi candele în mâini. Au vrut să o mai vadă pe Andreea pentru ultima dată, înainte ca părinţii să o ducă acasă, în Gorj, pentru înmormântare.

Colegă de facultate: „Foarte mare durere, colega noastră, Andreea, a fost ucisă. Fiecare a făcut cum a simțit și suntem devastați. Fata a fost o lumină efectiv în viața tuturor. O energie așa de bună care putea să-ți lumineze ziua.”

Colegă: „A fost un șoc și pentru noi, vă dați seama. Adică, ce putem să zicem mai mult de atât?! Suntem încă în negare. Oricum ne rugăm, pentru cei apropiați și pentru familia ei.”

În ziua în care a fost omorâtă, Andreea urma să plece acasă, la părinţi. Tatăl a presimţit că este ceva în neregulă, când fata nu i-a mai răspuns.

Adrian Morega, tatăl fetei: „La 11 am vorbit cu ea, mi-a trimis mesaj că a terminat orele și face bagajul și vine acasă. Și îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz să vină. La 12 era microbuzul să plece. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face nu mi-a răspuns la telefon. Am luat mașina și am plecat spre Timișoara.”

Anchetatorii au refăcul filmul zilei de vineri şi spun că după cursuri, cei doi tineri au mers împreună în apartamentul unde locuia iubitul fetei - Mirel.

Fata i-ar fi spus că nu îşi mai doreşte relaţia, pentru că tânărul era prea gelos.

Adrian Morega, tatăl fetei: „El era coleg cu colega ei de facultate. Am înțeles că el voia și a ea a zis că o să-i spună, nu vrea să aibă o relație. Cred că i-a spus acum, i-o fi spus și...”

A început o ceartă violentă între ei, iar Mirel a început să o lovească.

În încercarea de a scăpa de el, Andreea l-a zgâriat pe față și a rupt clanța ușii de la cameră.

Agresorul a atacat-o în repetate rânduri cu un cuţit. Când a văzut că nu mai respiră, a aşezat-o pe pat, a curăţat petele de sânge, şi-a schimbat hainele şi a plecat acasă, în judeţul Caraş Severin.

De acolo l-au ridicat anchetatorii, iar în maşina lui au găsit hainele pe care le-a purtat în momentul crimei.

Suspectul, în vârstă de 23 de ani, student la Medicină şi Teologie, este arestat pentru 30 de zile, acuzat de omor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: