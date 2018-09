Ministrul Ioana Bran: Tinerii cred în instituţia căsătorie şi sunt sigură că la referendum vor vota "DA”

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, consideră că la referendumul care va avea loc peste o săptămână tinerii vor vota ”DA”, pentru că ei ”cred în instituţia căsătoriei”.

”Numărul tinerilor care îşi întemeiază o familie creşte de la an la an. În 2014, au fost oficiate 118.075 căsătorii. Cifra a crescut în fiecare an. Ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică arată că în 2017 s-au înregistrat 142.613 căsătorii, cu 9.430 mai multe decât în 2016. Procentul celor care au spus < > a fost mai mare în mediul urban, conform aceluiaşi institut. Cele mai multe căsătorii (15,8%) s-au încheiat între bărbaţii şi femeile din grupa de vârstă 25-29 ani”, a scris pe Facebook, sâmbătă, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran.

Ministrul consideră că la referendum tinerii vor vota ”DA”.

”Tinerii cred în instituţia căsătorie şi sunt sigură că referendumul din 6 şi 7 octombrie va confirma acest lucru. Tinerii vor vota < >! Dincolo de statistici, partide, biserică, asociaţii sau coaliţii, tinerii aleg firescul familiei, aşa cum o ştiu de acasă, cu mamă şi tată. Privesc spre părinţii lor şi vor urma acelaşi curs al vieţii, devenind părinţi la rândul lor”, a mai scris ministrul.

Unii utilizatori ai reţelei de socializare au criticat-o pe Ioana Bran pentru postare, arătând că PSD anunţase că nu va face campanie pentru referendum.

”De ce minţiţi la Bruxelles ca PSD nu face campanie? Tu nu reprezinţi tinerii şi niciun interes de-al lor. Tinerii vor o ţară în care FIECARE dintre sa se simtă ACASĂ cu drepturi egale. Dacă nici MTS nu-i în stare să perceapă acest lucru, rău am ajuns...”, a scris unul dintre critici.

”V-a interesat vreodată cate familii părăsesc tara datorită mizeriei de politicieni care au nenorocit totul în 30 de ani???”, a scris un alt internaut.

Referendumul pentru modificarea Constituţiei în sensul redefinirii căsătoriei va avea loc în 6 şi 7 octombrie.

