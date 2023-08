Ministrul de Interne trimite Corpul de Control la Poliția Constanța pentru anchetă, după accidentul din 2 Mai

"Am luat act cu profundă tristeţe de accidentul produs la Vama Veche de un adolescent aflat sub influenţa unor substanţe interzise. Sunt profund îndurerat de tragedia familiilor îndoliate şi transmit personal sincere condoleanţe. Ca ministru al Afacerilor Interne, prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet şi întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijenţă sau vinovăţie constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii. În acest scop, am dispus, în limita competenţelor ca ministru al Afacerilor Interne, un control complet, care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului, pentru a crea cadrul juridic profesional şi desfăşura expertiza necesară pentru investigarea minuţioasă a întregului lanţ de evenimente", a anunţat Cătălin Predoiu, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat că după finalizarea anchetei vor fi formulate propuneri.

"Ministerul Afacerilor Interne va comunica transparent asupra acestei anchete. Concret, după finalizarea evaluărilor, ofiţerii din cadrul Corpului de Control al ministrului vor prezenta concluziile, iar în funcţie de acestea şi de judecata mea asupra lor, vor formula propuneri, conform cadrului legal, către instituţiile competente. De asemenea, concluziile acestui raport vor fi făcute publice, cu respectarea legislaţiei în domeniu", a spus Predoiu.

Ministrul a cerut încă o dată ca structurile specializate să abordeze "energic, frontal şi complet fenomenul traficului de droguri şi a crimei organizate".

"Reiterez solicitarea pe care am formulat-o repetat, încă de la preluarea mandatului de ministru, către toate structurile de poliţie şi parchet, inclusiv şi mai ales structurile specializate să abordeze energic, frontal şi complet fenomenul traficului de droguri şi a crimei organizate. Consumul de droguri este stimulat de multiple cauze, unele ţin inclusiv de educaţie, dar până la rezolvarea acestora se impune combaterea cu toate forţele a traficului de droguri, a traficului de persoane şi a crimei organizate. Sancţionarea consumatorilor şi posesorilor este o dimensiune importantă a luptei cu drogurile, dar dimensiunea esenţială este identificarea, inculparea şi condamnarea marilor dealeri, marilor distribuitori şi a reţelelor de crimă organizată. Acest lucru trebuie făcut indiferent de conexiuni sau complicităţi ce s-ar putea descoperii în jurul traficului de droguri. Aceasta este o prioritate declarată a ministerului (...), iar tragicul accident de la Vama Veche nu este decât un dramatic argument în plus pentru a menţine această prioritate", a precizat ministrul Afacerilor Interne.

Doi tineri au murit în accidentul din 2 Mai

Doi tineri au murit şi alţi trei au fost răniţi sâmbătă dimineaţă, după ce un şofer a intrat cu maşina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche.

''La data de 19 august, în jurul orei 5,25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe DN 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă'', informa IPJ Constanţa.

În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani, şi un tânăr, de 21 de ani.

De asemenea, au mai fost răniţi doi băieţi - de 19 ani, respectiv 20 de ani - şi o fată, de 20 de ani.

Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche, unde a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 21-08-2023 18:21