Ministrul Cuc mai dă o șansă drumului care leagă Brașovul de Bran. Ce a găsit pe șantier

A fost forfotă marți seară pe șantierul de pe drumul care leagă Brașovul de Bran.

Ministrul Transporturilor s-a întors acolo după ce în luna mai a rupt în fața jurnaliștilor contractul cu firma care se ocupa de lucrări și a anunțat că începe demersurile pentru reziliere.

Între timp s-a răzgândit și a mai dat o șansă companiei, iar acum a găsit muncitorii la treabă și a fost mulțumit de stadiul lucrărilor.

Dar șoferii sunt în continuare nemulțumiți - pentru că proiectul a fost început în urmă cu mai bine de opt ani și până acum au primit doar promisiuni.

Ajuns marți seară pe şantierul de pe Drumul Naţional 73 - care face legătura între Braşov şi Bran, ministrul Transporturilor a avut parte de o surpriză plăcută. Dacă în urmă cu două luni decidea să rezilieze contractul cu constructorul pentru că muncitorii şi utilajele erau puţine, acum situaţia pare să se fi schimbat. De această dată a fost primit cu veşti bune - din 20 mai şi până în prezent au fost finalizaţi doi kilometri de şosea, iar alţi patru au fost reabilitaţi.

Citește și Ministrul Cuc, rănit la braț după ce șoferul său a făcut o depășire neregulamentară

Răzvan Cuc: "Dacă am fi lucrat aşa în urmă cu doi ani, probabil nu am fi ajuns în situaţia să reziliem contractul. S-au decopertat casetele în zona Râşnov, s-au acoperit, am văzut că s-au asfaltat, se puneau borduri în Râşnov, acum văd că s-a avansat mult."

Răzvan Cuc a spus că imediat după ce a cerut începerea procedurilor pentru rezilierea contractului, reprezentanţii firmei s-au mobilizat.

Răzvan Cuc: "Au adus calendarul de lucrări şi le-am spus în felul următor, dacă o virgulă nu o respectaţi, noi şi-aşa suntem în procedura de reziliere, vi-l reziliem definitiv”.

Ştefan Gondos, reprezentant firmă: "Noi ne-am asumat ca anul acesta vom finaliza lucrările care ţin de ac 2, adică de la Braşov până la Bran."

Pe această porţiune de drum circula mii de turişti, iar oamenii, sătui de promisiuni, încă aşteaptă că şoseaua să fie finalizată. În condiţiile în care se afla în construcţie de mai bine de opt ani.

Șofer: ”E bătaie de batjocoră. E senzaţional ce se întâmplă, numai în România. Noi suntem nişte proşti că acceptăm. Chiar mă întrebam şi sunt aici oamenii ce se întâmplă că sunt oamenii aici la muncă”.

Lucrarea face parte din proiectul amplu de modernizare a Drumului Naţional 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov, pe o porţiune de 103 kilometri. Pentru anumite zone abia de curând au fost eliberate autorizaţiile necesare pentru şantiere, în condiţiile în care şoferii ar fi trebuit să circule pe acolo de mult timp.