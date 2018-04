Mesajul tulburător publicat de tânărul care a ucis o fată la Botoșani, cu câteva zile înainte de crimă

Adolescentul de 17 ani din Botoşani, cercetat pentru uciderea unei tinere de 18 ani într-o pădure de la marginea oraşului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza unui mandat emis de magistraţii Tribunalului Botoşani.

Judecătorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani de arestare preventivă a acestuia sub acuzaţia de omor, informează Agerpres.

Între timp, ies la iveală noi informații despre acest caz șocant. Cei doi se cunoșteau de ceva vreme. Iar băiatul era marcat de o relație de dragoste complicată.

Petronela era elevă în ultimul an la Colegiul Economic din Botoşani. Cu un chip angelic, fetei de 18 ani îi plăcea să pozeze. Instantaneele cu ea strângeau pe reţelele de socializare sute de aprecieri. Multe dintre fotografii au fost realizate de adolescentul de 16 ani.

Cei doi au mers pentru o şedinţă foto în pădurea de la marginea oraşului - dar între ei s-a iscat o ceartă dintr-un motiv stupid. Surse din anchetă susţin că Petronela i-ar fi reproşat tânărului că iubita lui este urâtă - şi, înfuriat de remarca, el a ucis-o.

Prim Procuror Valeriu Chihaia, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani "Se cunoscuse cu victima pe o reţea de socializare şi s-au mai întâlnit de câteva ori pentru a-i face fotografii pe care tânăra le posta pe conturile ei. Tot o astfel de întâlnire a avut loc şi în după-amiaza din 25 aprilie, însă între cei doi a izbucnit un conflict spontan din nişte motive mai mult sau mai puţin puerile."

Părinţii Petronelei sunt divorţaţi. Ea era crescută doar de mama. Fata se mutase în Botoşani de 2 ani şi locuia în chirie împreună cu o colegă de şcoală. Este posibil ca tocmai lipsa de afecţiune din partea părinţilor să explice nevoie ei de a fi apreciată pe reţelele de socializare.

Petronela a fost ucisă cu premeditare - spun surse din anchetă.

Adolescentul provine şi el dintr-o familie destrămată. Mama lui este plecată la muncă în străinătate, iar tatăl nu l-a recunoscut oficial.

Băiatul locuieşte cu sora mai mare, şi ea minoră, aşa că la audieri a fost reprezentat de un tutore de la Protecţia Copilului. Psihologii îl descriu ca fiind un tip introvertit şi instabil emoţional.

Relaţia pe care o avea cu iubita lui, o fată dintr-un centru de plasament, nu era aceptată de sora mai mare. Pe acest fond, remarca Petronelei a declanşat în mintea lui instinctul criminal.

Psihologii criminalişti cu experiență vorbesc şi despre alte motive care este posibil să îl fi transformat pe adolescent într-un asasin.

Tudorel Butoi, psiholog criminalist: "Este posibil ca pretenţiile tânărului nostru fotograf, regizor, să fi fost mai mari, să îi fi cerut fetei să pozeze sexual explicit şi riposta ei a fost pe măsura pretenţiilor lui. Cred că aici a fost toată povestea deoarece loviturile sunt multiple, deci a existat o motivaţie andogenă foarte puternică."

Băiatul de 16 ani - elev la o şcoală privată de arte şi meserii din Botoşani şi-a recunoscut fapta. Pentru că are discernământ el va răspunde penal de pentru crimă.

Cu câteva zile înainte s-o ucidă pe Petronela Mihalachi, tânărul Bogdan Ionel a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj tulburător. Băiatul de 16 ani a postat mesajul duminică, 22 aprilie. L-a şters, ulterior, însă o prietenă a acestuia l-a salvat şi l-a publicat joi pe reţeaua de socializare, scrie botosaneanul.ro.

”Vă rog să mă iertați. Știu că v-am făcut mult rău. Dar cel mai mult ție, Mihaela (n.r. iubita lui). Ție ți-am greșit cel mai mult. Sigur o să vă bucurați că scăpați de mine. Iubire, o să am grijă de tine de acolo, de sus. Știu că familia a fost împotriva relației noastre, nu au înțeles că ne iubim cu adevărat. Și iubire, te rog să îți aduci aminte și să vii la mormântul meu. Vreau să fie înmormântat aici. În oraș, cât mai aproape de Mihaela. Sper ca lucrurile de la mine să îți aducă aminte mereu și atunci când te uiți la pozele noastre să îți aduci aminte de momentele frumoase

Bia, Victor și restul să nu o faceți pe Mihaela de vină pentru că eu nu am să mai fiu, ea nu are nici o vină. O să vă dați seama de ce mi-am luat viața. Aveți grijă de voi și vă rog să aveți grijă de Mimi pentru că eu nu am să mai fiu. O să vă dați seama de ce mi-am luat viața.

Și iubire, îmi pare rău că te părăsesc acum, am să te aștept acolo sus, să fim mereu împreună. Să știi că te-am iubit și te iubesc. Mi-aș fi dorit enorm de mult să fii soția mea. Dar asta este și o să ne întâlnim din nou, în ceruri

Și Bia, nu cre că ai putut să îmi iei dreptul la fericire și să îmi spui să mă despart de Mihaela. Nu și-am zis niciodată dar du-te dracu și nu te mai băga în viața oamenilor. Mi-aș fi dorit să nu am o soră ca tine, o familie ca asta.

Singura persoană vinovată pentru fapta mea ești tu Bianca (n.r. sora lui). Pentru toate căcaturile pe care mi le-ai făcut.”

