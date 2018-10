Declarația mamei copilului mort într-un spital din București. Mesajul spitalului

Mama copilului de un an şi 8 luni care a murit sâmbătă noapte la un spital privat din capitală acuză clinica în care victima a fost internată de incompetență și spune că a fost nevoită să sune la SMURD, pentru a salva viața copilului.

”După ce copilului i s-a făcut rău, am fugit cu el la camera asistentelor, au început să acționeze haotic. Oxigenul din perete nu mergea, echipamente nu aveau, n-aveau absolut nimic, nu știau să le folosească. Nu știau pe cine să cheme mai repede, le tremurau mâinile, un haos general și atunci noi am intrat în panică și am sunat la SMURD pentru că nu mai aveam încredere în ce sunt ei în stare să facă. Deci când am văzut atâta incompetență, atâta prostie la acest spital, care poate are proceduri pe hârtie, dar nu știe să le aplice, personalul de acolo nu știe să acționeze într-o situație de urgență post operator, nu știu ce să facă. Au venit cei la SMURD care într-adevăr s-au luptat pentru viața copilului nostru, numai că s-au pierdut niște minute în care ei pur și simplu se uitau și dădeau din colț în colț. Nu aveau ce trebuie, nu aveau balonul de oxigen, nu aveau aparatul. Și atunci noi am chemat SMURD-ul, care a venit foarte repede și mulțumim celor de la SMURD că au luptat cu adevărat pentru viața copilului nostru”, susține mama copilului.

Femeia spune că personalul medical s-a implicat în procedurile medicale abia după ce au fost coordonați de cei de la SMURD.

”Au continuat și ei, coordonați de cei de la SMURD”, spune aceasta.

Mama copilului acuză personalul medical de la spitalul privat de moartea copilului ei și spune că în urma incidentului, cei din spital au refuzat orice fel de dialog.

”Mi-au omorât copilul. Nu au dat nimic, nu au făcut nimic. Absolut nimic. Nu au vrut să vorbească cu noi. Noi am solicitat 3 ore să vină cineva din conducere și nu au avut chef să vorbească cu noi”, a mai continuat femeia.

Ministerul Sănătăţii a trimis Direcţia de Sănătate Publică pentru a stabili dacă au fost respectate procedurile şi protocoalele. Iar procurorul a dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cauzele exacte.

Poliţia Capitalei a anunţat că Secţia 4 de Poliţie s-a autosesizat în acest caz şi a început cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Pe de altă parte a mai început o altă anchetă, după ce spitalul privat a anunţat Parchetul Bucureşti în legătură cu moartea suspectă, iar procurorul de caz a dispus efectuarea autopsiei.

Reacția spitalului Sanador

”Având în vedere că este vorba de un deces din cauze necunoscute, până la finalizarea de către INML a expertizei medico-legale care va stabili cauzele decesului, Spitalul Clinic Sanador nu poate face declarații referitoare la acest eveniment.

Dorim să menționam că echipajul SMURD a fost chemat de aparținătorii pacientului, și nu de către Spitalul Clinic Sanador, acesta alăturându-se echipei Sanador care inițiase deja procedura de resuscitare conform protocoalelor în vigoare.

În completarea informării comunicate anterior și având în vedere fluxul materialelor prezentate de către dvs., vă comunicăm următoarele:

• conform documentației medicale avute la dispoziție precum și declarațiilor medicilor implicați, rezultă că au fost respectate întocmai toate procedurile și protocoalele medico-chirurgicale aferente afecțiunilor respective și simptomatologiei ulterioare intervenției chirurgicale;

• menționăm încă o data că este vorba despre un deces din cauze necunoscute, iar până la finalizarea de către INML a expertizei medico-legale, care va stabili cauzele decesului, este inadmisibilă insinuarea existenței unei culpe în sarcina Spitalului Clinic SANADOR;

• prin reportajele transmise dezinformați publicul, pacienții noștri și personalul medical al Spitalului Clinic SANADOR, comunicând opiniei publice informații defăimătoare și existența unei culpe a spitalului prin specularea stărilor emoționale a celor direct implicați;

• difuzarea unor materiale cu referire directă la Spitalul Clinic SANADOR prin care se induce ideea vinovăției acestuia, fără existența unor mijloace probante și în lipsa expertizei INML care să stabilească în mod obiectiv cauzele decesului, încalcă grav regulile deontologiei profesionale a activității de jurnalism și obligația de informare corectă a telespectatorilor dvs.

În consecință, vă solicităm să vă abțineți de la difuzarea unor informații false și defăimătoare, directe sau indirecte, referitoare la Spitalul Clinic SANADOR sau stabilirea existenței unei culpe în sarcina acestuia, unitatea noastră urmând a întreprinde toate măsurile necesare către toate autoritățile competente în vederea tragerii la răspundere precum și acoperirea tuturor prejudiciilor cauzate.”

Un băiețel de 1 an și 10 luni a murit fulgerător, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un spital privat, din centrul Bucureștiului. Ștefan Alexandru fusese operat de hernie inghinală la prânz.

