Mesajul lui Marcel Vela pentru infractorii care se întorc în țară: „Vreau să le dau o veste proastă”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atenţionat că infracţiunile comise în perioada stării de urgenţă sunt sancţionate cu mai multă rapiditate şi cu sporuri de pedeapsă.

"Vreau să îi atenţionez pe toţi că vom aplica legea, că am luat măsuri, inclusiv Guvernul României a modificat acte normative prin care infracţiuni comise în această perioadă de stare de urgenţă sunt pedepsite cu mai multă, să spunem, rapiditate şi cu sporuri de pedeapsă, pentru că toate faptele lor, într-o asemenea stare, sunt considerate ca şi zonă agravantă. Adică lumea încearcă să îşi salveze pielea, acum scuzaţi această metaforă, la nivel mondial, noi în România luăm măsuri care nu sunt nici populare, sunt şi greu de suportat, ne asumăm ca şi guvern aceste decizii, dar cu toţii împreună facem un efort şi cetăţeni şi guvernanţi şi decidenţi şi autorităţi ca să salvăm concetăţenii noştri, să trecem cu bine şi prin această încercare", a spus Vela, duminică, la Digi 24, potrivit Agerpres.

El a menţionat că s-a mărit numărul dispozitivelor de ordine publică. "Nu pot fi cetăţeni care - eu ştiu - se dedau la asemenea fapte infracţionale, zona criminogenă, şi vreau să le dau o veste proastă: am mărit dispozitivele şi am dat ordin ca (...) şi acţiunile de intervenţie pe asemenea zone să fie multiplicate. Vor fi aduşi în faţa procurorului în cel mai scurt timp cei care fac infracţiuni", a declarat ministrul.

Chestionat privind numărul de spargeri, care a crescut în zona Arad, el a menţionat că la nivel naţional infracţionalitatea a scăzut.

"La nivel naţional să ştiţi că infracţiunile au scăzut, poate şi din cauza... sau acum pot să spun datorită faptului că circulaţia este redusă, restrânsă pe străzi sau oamenii sunt acasă. La nivel naţional infracţionalitatea a scăzut. Pe zone punctuale, unde într-adevăr există un impact cu cei care vin de afară şi nu trebuie să ne ferim de acest adevăr, sunt compatrioţi de-ai noştri care vin de afară, evidenţiaţi într-o bază de date mai specială, oameni care s-au ocupat cu infracţiuni pe afară. Ei nu ţin cont de pandemie sau de condiţiile - să spunem - impuse de ordonanţele militare şi, probabil, îşi păstrează prostul obicei pe care îl au avut şi în România înainte de a pleca şi în unele state unde au ajuns", a spus Vela.

În altă ordine de idei, el a explicat că a lăsat deschise curăţătoriile de haine din malluri, considerând că sunt indispensabile vieţii de zi cu zi.

"Sunt lucruri de necesitate şi, aşa cum aţi văzut, am lăsat în mall-uri tot ceea ce ţine de alimente de bunuri de larg consum, dimpotrivă, după prima ordonanţă am extins şi pentru alte servicii de utilitate publică, aşa cum sunt serviciile de optică medicală şi magazinele de ochelari, aşadar, am considerat că o curăţătorie este indispensabilă vieţii de zi cu zi şi sunt familii, sunt bătrâni care nu pot să-şi spele şi atunci curăţătoria este vitală într-o comunitate", a afirmat Vela.

Referitor la situaţia patronilor care se plâng că nu mai au clienţi, dar mall-urile le cer în continuare chirii, ministrul a spus: "O să analizăm. Am considerat la momentul respectiv că o curăţătorie este indispensabilă într-o comunitate, motiv pentru care la solicitarea altor deţinători de asemenea firme le-am lăsat deschise în mall. Voi analiza şi solicitarea respectivă, ne vom consulta şi, cu siguranţă, vom lua cea mai bună măsură".

Întrebat dacă ar fi o variantă ca aceste curăţătorii să lucreze pentru spitalele de campanie, el a menţionat că toate spitalele de campanie şi toate unităţile din zona medicală sunt deservite de servicii de curăţătorie autorizate, care sunt deja programate.

"Nu o să ducă cineva haine de campanie la un mall ca să cureţe acolo cearşafurile sau lenjeria", a adăugat Vela.