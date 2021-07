Boris Johnson face apel la britanici să fie precauți când se elimină restricțiile: ”Vă rog!”

Boris Johnson a difuzat pe Twitter un mesaj video, cu câteva ore înaintea ridicării majorităţii restricţiilor anti-COVID-19 în Anglia, relatează Reuters și Agerpres.

„Vă rog, vă rog, vă rog, fiţi precauţi", a cerut Johnson în înregistrarea video postată pe Twitter.

Boris Johnson i-a invitat pe britanici să facă "următorul pas" cu "toată prudenţa necesară şi respect pentru ceilalţi" şi ţinând cont de "riscurile pe care continuă să le reprezinte această boală".

Şeful executivului britanic i-a încurajat de asemenea pe conaţionalii săi să-şi facă şi "a doua injecţie" (doză de vaccin, n.r.) atunci când li se solicită acest lucru.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe