Mesajul femeii din Ucraina care a primit 200 de lei de la un șofer, transmis din hotelul de lux în care s-a cazat

Facebook / Юлия Черницкая

Refugiata din Ucraina care a povestit că a primit 200 de lei de la un bărbat român într-o benzinărie din Moieciu s-a cazat la un hotel din București și a transmis un mesaj de mulțumire românilor care îi ajută pe ucraineni.

„M-am convins o dată în plus că absolut toată lumea ajută refugiații din Ucraina. Azi dimineață am întâlnit o persoană minunată în lift, care m-a văzut în presa locală și mi-a spus că ajută ucrainenii prin asociația sa. Vă mulțumesc! Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu, indiferent de statutul social și situația financiară”, a scris Yulia Chernitskaya, care s-a cazat la unul dintre hotelurile de lux din Capitală.

Yulia este originară din Odesa și s-a refugiat în România după ce a izbucnit războiul în țara vecină. Ea a povestit pe Facebook în urmă cu câteva zile experiența plăcută pe carea a avut-o după ce a ajuns la noi în țară. Un bărbat care și-a dat seama de unde vine i-a oferit 200 de lei, după ce a oprit într-o benzinărie din Moeciu.

„Acești bani mi i-a dat un bărbat de 60-65 de ani la o benzinărie, când mă întorceam la mașină după ce am plătit pentru un rezervor plin. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (in limba română) Am răspuns: Ucraina. Probabil că mă aștepta când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene. Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei. Și spune: Slavă Ucrainei! Am început să plâng. Am refuzat să iau banii, pentru că și el avea o mașină veche. Dar și-a deschis portofelul și mi-a mai dat încă 100 de lei! Mi-a apus: Ai nevoie de ei! Glorie Ucrainei! M-am înecat cu lacrimi. La urma urmei, nici nu știe că încă 4 copii mă așteptau acasă. Și bine că nu i-am spus, altfel și-ar fi golit portofelul”, a scris ea.

Postarea a atras sute de comentarii în care sunt povestite întâmplări similare din toate țările Europei prin care trec refugiați.