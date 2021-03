Mesaj al medicilor privind purtarea măştii: „Îi datorăm multe. Nu este nici botniţă, nici căluş”

Medici care lucrează cu pacienţi COVID fac apel la populaţie pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi pledează pentru purtarea măştii de protecţie.

"Printre noi sunt multe exemple care au purtat masca şi nu au trecut prin infecţie şi cred că datorăm mult acestei măşti", afirmă medicul Andreea Moldovan. "Privim cu foarte mare stupoare la această idee că masca ar fi o botniţă, că masca ar fi un căluş. Masca este un mijloc de protecţie, nu este nici botniţă, nici căluş", consideră doctoriţa Simin Florescu, medic de boli infecţioase, relatează news.ro.

Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, face un apel la populaţie să poarte masca de protecţie şi să nu perceapă măsurile de prevenire a răspândirii virusului drept unele "punitive, coercitive".

"Este o situaţie mai mult decât serioasă, este o perioadă grea pentru noi toţi. Înţelegem că pandemia încă îşi arată adevărata faţă şi să înţelegem că pericolul încă nu a trecut. Ceea ce se contestă atât de mult, purtarea măştii, să nu uităm că este acel lucru care ne-a protejat şi neaapărat de atâta timp să nu ne îmbolnăvim. Printre noi sunt multe exemple care au purtat masca şi nu au trecut prin infecţie şi cred că datorăm mult acestei măşti. Aceste măsuri de restricţii pe care trebuie să le trăim cu toţii, să ne gândim şi să le percepem în permanenţă ca fiind măsuri care vin în sprijinul nostru şi nu au un rol punitiv. De asemenea, nu au un rol coercitiv, sunt pur şi simplu măsuri care ne ajută, le aplică şi alte ţări şi cred că depinde de fiecare dintre noi să le înţelegem, să le acceptăm şi să le aplicăm corect, iar toate aceste măsuri pe care trebuie acum să le îndurăm, între ghilimele, pentru că nu consider că termenul acesta este cel potrivit, sunt măsuri care ne ajută să trecem peste acest val şi să ajungem la acel liman pe care ni-l dorim cu toţii. Cu cât măsurile acestea vor fi mai puţin ferme sau vor fi eludate de către populaţie, cu atât menţinerea lor se va justifica pe o perioadă mai lungă de timp”, a afirmat Andreea Moldovan, marţi după amiază, într-o conferinţă de presă.

Ea a precizat că face aceste afirmaţii în calitate de medic, nu ca oficial guvernamental.

Aceasta a explicat că au fost restricţionate programul de funcţionare al magazinelor şi ora de intrare în casă pentru a se limita mobilitatea.

Moldovan a subliniat importanţa ca fiecare să conştientizeze că "acţiunile individuale contează la fel de mult ca cele de colectivitate”.

"Vă rog mult să respectaţi cadrele medicale, vă rog să respectaţi pacienţii, vă rog să respectaţi regulile acestea care, de fapt, sunt menite să ne ajute”, a declarat Moldovan.

Managerul interimar al Spitalului "Victor Babeş", Simin Florescu, a afirmat, în aceeaşi conferinţă de presă, că "trebuie să fie toată lumea conştientă că nu ştim ce formă de boală o să facem”.

"Privim cu foarte mare stupoare la această idee că masca ar fi o botniţă, că masca ar fi un căluş. Masca este un mijloc de protecţie, nu este nici botniţă, nici căluş, ci este un mijloc de a ne proteja de o boală. Atât. Vi se pare că eu nu pot vorbi acum, cu mască, sau nu pot respira? Ba da, putem, este un mijloc de protecţie împotriva unei boli”, a declarat medicul Simin Florescu.

Aceasta a comentat şi atitudinea unora faţă de personalul medical, ea afirmând că medicii sunt "stupefiaţi de cum au ajuns din eroi în torţionari, criminali”, subliniind că medicii vor continua să îşi facă meseria.

Medicul Ştefan Lazăr de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală a afirmat, la rândul său, că i se pare "de neînţeles” gestul unora de a huidui o ambulanţă.

"Încerc să spun celor care spun că masca este un lucru rău: să pună în balanţă această mască cu sufocarea. E unul din cele mai îngrozitoare moduri de a muri”, a afirmat medicul Ştefan Lazăr.

Bogdan Dinu, de la Spitalul de Urgenţă Bucureşti, a spus că medicii înţeleg impactul psihologic al restricţiilor impuse, că şi ei resimt acest impact, dar a subliniat că medicii "nu au timp să lase armele jos".

"Numărul de pacienţi este imens. (...) Nu v-am cerut nimic altceva decât să ne lăsaţi să ne facem treaba. Nu am cerut salarii mai mari, nu am cerut pauze, am cerut să ne lăsaţi să ne facem treaba. Asta este tot ceea ce vrem”, a afirmat Bogdan Dinu.