Medicul cu Covid-19 din Pitești care a refuzat să fie testat și a închis secția de chirurgie a spitalului

Un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti este confirmat cu coronavirus, el intrând în contact cu aproximativ 50 de persoane, din care aproape jumătate sunt pacienţi, iar restul cadre medicale.

Prefectura Argeş a transmis, joi, că potrivit datelor DSP Argeş, un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti este infectat cu virusul COVID-19, iar numărul contacţilor săi este de aproximativ 50 de persoane. Secţia de Chirurgie Vasculară va fi închisă.

"Printre ele se află şi 23-24 de pacienţi, restul contacţilor fiind cadre medicale. Soţia doctorului depistat pozitiv este şi ea cadru medical, nu prezintă simptome şi a fost izolată la domiciliu de două zile. Ancheta epidemiologică este încă în desfăşurare. S-a luat decizia închiderii Secţia de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Judeţean de Ugenţă Piteşti, după ce pacienţii vor fi transferaţi şi personalul medical va fi trimis în izolare la domiciliu", arată sursa citată de News.ro.

Colegii cu simptome specifice COVID-19 ai doctorului infectat au fost testaţi, iar rezultatele vor fi cunoscute joi seară.

Prefectul de Argeş, Emanuel Soare, a spus că va lua o decizie privind conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă imediat după ce va afla rezultatele.

“Mă aştept să facă un pas înapoi cei vinovaţi. Aştept rezultatul testelor asistentelor, dacă acestea sunt pozitive voi solicita la minister demiterea managementului spitalului”, a declarat prefectul Emanuel Soare, citat în comunicat.

Deşi avea simptome specifice Covid-19 de mai multe săptămâni, medicul a refuzat să se treacă pe listă pentru a fi testat, scrie Adevărul. Medicului i-au fost recoltate probe biologice abia pe 14 aprilie și a fost testat pozitiv cu coronavirus.

„Domnul doctor are o personalitate dificilă şi e cunoscut pentru lipsa de colaborare cu colegii. Eu nu pot să înţeleg cum nu a luat măsuri conducerea spitalului, mai ales că era vorba de o persoană care avea simptome. Cu doamna manager am vorbit când am aflat de la jurnalişti că există această problemă. Primele reacţii ale doamnei manager au fost să nege. Sunt probleme grave de management. Aceste probleme se vor regla în cel mai mult timp. Mă aştept ca cei din Spitalul Judeţean Argeş care ştiu că nu au făcut ce trebuia administrativ să facă un pas în spate. Acest medic colaborează şi cu alte spitale, contactele directe pe care le-a avut sunt numeroase. Situaţia este de noaptea minţii la Spitalul Judeţean Argeş”, mai spune prefectul Emanuel Soare.

Directorul DSP Argeș Sorina Honţaru a fost demisă din funcţie, în urma acestui scandal și a fost înlocuită de colonelul Alexandru Guiţă, fostul comandant al Spitalului Militar din Piteşti, scrie Jurnalul de Argeș.

În acest caz, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a deschis un dosar penal in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor.