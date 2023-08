Medicii credeau că a suferit un avort spontan, dar era însărcinată cu tripleți. Pacienta era convinsă că nu poate avea copii

Kimberly Robb a fost diagnosticată cu adenomioză, o afecțiune care afectează fertilitatea. Ea a încercat timp de doi ani să rămână gravidă, dar fără succes.

Femeia avea doi copii dintr-o relație anterioară, în vârstă de 16 și 9 ani, dar își dorea să aibă un al treilea copil cu noul ei partener.

Aceasta a ajuns de urgență la medic după ce a avut dureri de stomac intense mai multe zile la rând. În urma analizelor femeia a aflat că suferă de adenomioză și că singurul tratament disponibil pentru ea este o histerectomie, o intervenție chirurgicală de extirpare a uterului.

„A fost atât de înspăimântător când am primit diagnosticul. Nu am vrut să fac o histerectomie pentru că mai exista încă cea mai mică șansă să rămân însărcinată și nu am vrut să renunț. Mai erau câteva săptămâni până la prima noastră programare pentru FIV (fertilizare in vitro) și îmi amintesc că mi-am dat seama că mi-a întârziat menstruația și că sânii mei erau dureroși, dar nici măcar nu mi-a trecut prin minte că sunt însărcinată. Am decis să fac un test și nu mi-a venit să cred când a ieșit pozitiv. Am izbucnit în plâns”, a povestit femeia, conform Mirror și NeedToKnow.

La nouă săptămâni de sarcină au început complicațiile. Aceasta a ajuns de urgență la spital pentru că a început să piardă sânge.

Medicii au crezut inițial că a suferit un avort spontan, însă femeia a aflat că are tripleți.

„Am rămas amorțită și am fost în stare de șoc, dacă sunt sinceră. Am avut atât de multe emoții, eram fericită, dar apoi, mă gândeam și la cum ne va afecta acest lucru din punct de vedere financiar. Nu știam cum ne vom descurca cu trei copii - era înfricoșător”, a spus ea.

Kimberly a rămas la pat în ultimele două luni de sarcină. Ea a intrat în travaliu la doar 30 de săptămâni și a născut prin cezariană trei fetițe perfect sănătoase.

Din cauza faptului că s-au născut prematur, Elsie, Emmy și Addison au trebuit să rămână în spital câteva zile.

După patru săptămâni petrecute în spital, Kimberly, Elsie, Emmy și Addison au fost în sfârșit lăsate să plece acasă. Au trecut trei ani de atunci, iar mama și bebelușii se simt foarte bine.

Sursa: Mirror
Dată publicare: 21-08-2023 20:35