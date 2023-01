Mașinile noi și electrice, în topul alegerilor în 2022. Vânzările autoturismelor SH au înregistrat cele mai mari scăderi

Pe de altă parte, și din cauza prețurilor, în 2022 s-au cumpărat cu 8% mai puține vehicule ca în 2021, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul celor la mâna a doua.

Piața mașinilor la mana a doua a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 6 ani.

În 2022 s-au înmatriculat în România puțin peste 320 de mii de mașini aduse din străinătate, cu 18% mai puțin decât în 2021, când, în aceeași perioadă, erau înregistrate aproximativ 400 de mii. Cat despre tranzacțiile cu mașini second hand pe plan intern, și aici valorile sunt mai mici, comparativ cu cele din anul anterior. În România s-au înregistrat 622.583 de reînmatriculări, cu 5% mai puțin decât în 2021.

S-au cumpărat mai puține mașini la mâna a doua și pentru că modelele scoase la vânzare au fost mai scumpe. La finalul anului , prețul mediu al mașinilor vândute pe o platforma de profil a fost de peste 11 mii de euro, cu 18% mai mare față de decembrie 2021. Comprativ cu finalul lui 2020, prețul mediu al mașinilor a crescut cu 46%.

Cel mai mult s-au scumpit mașinile cu o vechime cuprinsă între 5 și 10 ani, iar cel mai puțin s-au modificat prețurile mașinilor mai vechi de 10 ani.

Daniel Popescu, jurnalist auto: „Piața auto SH a avut o evoluție atipică , în primul rând din cauza problemelor , cu livrări de mașini noi de anul trecut. Unii proprietari de mașini care au vrut să vândă mașinile SH pentru a cumpăra o mașină nouă au amânat achiziția pentru că mașinile noi se livrau foarte greu și atunci s-a creat un blocaj. – prețurile au crescut foarte mult.”

Segmentul auto care a încheiat anul pe plus este cel al mașinilor noi. În 2022, au fost înmatriculate aproape 130 de mii, în creștere cu 7 la sută față de 2021. De altfel, în prima jumătate a anului, piața a avut cea mai mare creștere a înmatriculărilor și la nivelul Uniunii Europene. Asociațiile de profil susțin că anul acesta, industria va reveni la nivelul atins înainte de pandemie.

Adrian Sandu, ACAROM: „Ajustări de prețuri se fac de către fiecare constructor în funcție de costurile de procesul de fabricație, producație, dar și de pe piețele unde le vinde, Pot fi ajustări de prețuri, dar să fie unele altractive. Fața de 2022 începem să vedem îmbunătățiri ale termenelor de livrare și să sperăm că vor continua și în 2023, asta să nu ne întâlnim cu crize, respective lipsa componentelor electronice.”

A fost un an record pentru mașinile electrice, asta și ca urmare a programelor Rabla Plus. Față de 2021, vânzările de mașini electrice s-au triplat, iar Dacia Spring a avut peste 50 la sută din piață. În total, în 2022, s-au vândut pentru prima data intr-un an peste 10 mii de mașini electrice.

Dată publicare: 06-01-2023 19:21