Mașini în flăcări după ce o tânără de 18 ani a lovit autospeciala poliției. Au fost 6 victime: ”E nenorocire ce e aici!”

Un grav accident de circulaţie a avut loc miercuri noapte, în judeţul Argeş, între o maşină de poliţie aflată în serviciul de patrulare și un alt autovehicul, condus de o tânără de 18 ani, care nu i-ar fi acordat prioritate.

Impactul a fost atât de puternic, încât autospeciala MAI a fost cuprinsă de flăcări uriaşe, care s-au extins apoi şi la maşina fetei.

Norocul a făcut ca prin zonă să treacă un elev de la Şcoala de Poliţie din Câmpina, care a scos răniţii afară înainte de a se întâmpla o tragedie.

Doi polițiști și un jandarm din autospecială, dar și șoferița și doi adolescenți care se aflau cu ea în mașină, au ajuns la spital.

"Bă, ești nebun?".

Autospeciala de poliție se afla în serviciul de patrulare, pe un drum din municipiul Câmpulung, când a intrat în coliziune cu mașina condusă de tânăra de 18 ani.

Din primele date, fata nu ar fi acordat prioritate autoturismului MAI, în care se aflau doi polițiști și un jandarm.

Impactul a fost atât de puternic, încât mașina oamenilor legii a luat foc într-o clipă.

”E nenorocire ce e aici”.

Din fericire, un elev al Școlii de Poliție ”Vasile Lascăr” de la Câmpina, care trecea pe acolo, ajutat de un șofer, a reușit să extragă victimele din mașini până la sosirea salvatorilor.

”Mi-a fost într-adevăr teamă”

Andrei Claus Vegheș, elev Școala de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina: "S-a aprins ceva în spate, m-am uitat și eu în spate, n-am stat pe gânduri, am întors mașina și m-am întors aici. Nu m-a ajutat extinctorul, am hotărât să iau oamenii din mașină, să acționez la scoaterea lor. Cei doi polițiști nu părea a fi în stare prea bună. Mașina fiind în flacări am acționat foarte repede. Mi-a fost într-adevăr teamă, n-am ce spune".

Flacările uriașe s-au extins apoi și la autoturismul șoferiței. Cu ea mai erau doi băieți, de 15 și de 16 ani.

Atât oamenii legii, cât și cei trei tineri care se aflau în cealaltă mașină au fost transportați la spital. Autoturismele au fost făcute scrum.

"Aici e roata de rezervă".

Plt. Mihai Brăgărea, ISU Argeș: "Accidentul s-a produs între două autoturisme, una de poliție, una civilă. Au fost șase victime, toate conștiente, care au fost transportate la UPU Pitești de către un echipaj SMURD și două SAJ".

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.