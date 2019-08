Mașină spulberată de tren, în apropiere de Iași. Șoferul s-a speriat şi a oprit motorul

Un şofer de 55 de ani a murit, marți după-amiază, după ce autoutilitara în care se afla, alături de alte două persoane, a fost spulberată de un tren de marfă.

Accidentul teribil a avut loc la o trecere peste calea ferată, în apropiere de Iaşi. Localnicii spun că nu este prima tragedie de acest fel petrecută în acelaşi loc, pentru că trecerea nu este semnalizată corespunzător.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 13.00, la 20 de kilometri de Iaşi, la ieşirea dintr-o localitate. Mecanicul de locomotivă spune că în autoutilitara se aflau trei persoane: şoferul, un adolescent şi încă un bărbat. Când a văzut trenul, şoferul s-a speriat şi a oprit motorul. Cei doi pasageri au sărit din maşină, însă bărbatul de 55 de ani a rămas crezând că va apuca să trecă.

Mecanicul de locomotivă: „S-a oprit maşina pe linie, nu s-a asigurat, a intrat pe linie şi l-am prins. S-a speriat. Eu zic că s-a oprit motorul, ca încercat s-o mişte, dar nu a reuşit”.

Reporter: „Erau mai multe persoane în maşină?”

Mecanicul de locomotivă: „Da, au mai sărit doi. El a încercat să o pornească şi n-a reuşit. Dacă ceilalţi au sărit, putea şi el”.

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului a venit poliţia, pompierii, ambulanța, dar şi elicopterul SMURD. Doctorii l-au resuscitat pe bărbat aproape o oră, însă în zadar.

Localnicii sunt furioşi pe faptul că trecerea de cale ferată nu este semnalizată nici luminos, nici acustic şi nu are nici barieră. Doar crucea Sfântului Andrei, mascată din anumite unghiuri de vegetaţie, marchează pericolul mortal.

Localnic: „Nu se vede nimic. Până nu ajungi cu roata maşinii pe cale ferată, ca să vezi dacă vine trenul”.

Reporter: „Așa s-a întâmplat şi cu şoferul?”

Localnic: „Da, nu a văzut. A mers încet, încet, până să te uiţi, trenul e lângă tine. Nu e semnalizată cu nimic, nici acustic, nici bariera cum se cere în ziua de azi”.

Localnică: „Aici se întâmplă multe accidente, pentru că nu face nimeni curăţenie. Acum e periculos, nu poţi să mergi pe stradă cu aşa boscheţi. Eu cred că nu a auzit trenul, nu a văzut”.

Localnică: „Am auzit când a bufnit și când am venit, am văzut. Cum să nu fie periculos? Nu are barieră, nimic nu are”

Reporter: „S-au făcut cereri la autorităţi să pună barieră?”

Localnică: „Da, dar tot aşa a rămas, nu s-a făcut nimic”.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă.

