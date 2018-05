Maşină distrusă de un cilindru misterios din metal, în Craiova. Oamenii cred că e o armă

Un obiect misterios din fier, lung de 30 de centimetri, a creat aseară panică în Craiova, după ce a căzut, spun oamenii, din cer şi a străpuns parbrizul unei maşini parcate. Doar norocul a făcut ca un copil, aflat lângă automobil, să scape neatins.

Incidentul a stârnit rumoare printre cei care locuiesc în zonă. Se pare însă că obiectele luminoase care le-au dat fiori ar fi rachete de semnalizare, lansate dintr-un poligon de trageri din apropiere.

Imaginile au fost suprinse aseară, în Craiova, cu puţin timp înainte ca un obiect din fier să distrugă parbrizul unei maşini.

"Am crezut că sunt lampioane, au fost mai mult de 10 - 12 ardeau, lăsau dâra de fum şi apoi se stingeau şi cădeau pe pământ. Şi unul a căzut aici printre noi”, spune un martor

Oamenii au dat alarma, iar la faţa locului au ajuns poliţiştii, dar şi o echipă de pirotehnişti, care a evaluat obiectul şi a constatat că ar fi vorba despre un proiectil.

"Am auzit bubuind, se stingeau acele lumini, am venit, maşina a început să bipăie de la alarmă şi am văzut obiectul de a căzut. Era un fier de vreo 30 de centimetri”, relatează un martor.

Potrivit anchetatorilor, atât proiectilul, cât şi luminile văzute de oameni pe cer, ar fi, de fapt, rachete de semnalizare ce provin de la un poligon de tragere din apropiere, unde au avut loc exerciţii.

"Deja era poliţia aici de 40 de minute şi se continua tragerea de la tancodrom. Chiar să nu îi fi înştiinţat cineva: opriţi-vă că sunt probleme cu proiectilele şi cad în continuu în cartiere printre oameni!" spune un localnic.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ancheta privind incidentul este însă în desfăşurare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer