Mașină de poliție venită la un accident, spulberată pe A1. Starea agentului

Impact violent, vineri seară, pe autostrada A1, în judeţul Ilfov. O maşină de poliţie, care venise la un accident cu un pieton rănit, a fost lovită de un alt autoturism, care, se pare, a pierdut direcţia de mers.

În urma izbiturii, un agent de poliţe a rămas blocat în vehiculul deformat. A fost scos de pompierii de la descarcerare, după care a fost trasportat la spital.

Şoferul unei maşini intrase de puţin timp pe autostrada A1 în momentul în care a lovit un pieton. Deocamdată nu se ştie cum a ajuns pietonul pe autostradă.

Imediat după impact, un alt autoturism care circula pe A1 a lovit cu putere una dintre maşinile de poliţie care se aflau la faţa locului. Unul dintre poliţişti a fost rănit şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieşi din maşină.

Tânărul care a lovit maşina de poliţie, în vârstă de 18 ani, se afla în maşină alături de verişorul lui. Într-un suflet au ajuns la faţa locului şi rudele lor, când au aflat ce s-a întâmplat.

"M-a sunat acasă că ”vino, că am făcut un accident”. Am crezut că e un accident uşor, dar când am văzut ce e aici... Poliţaiul mi-a zis că a ieşit de pe banda şi s-a tras în lateral, cred că n-a văzut-o, a intrat în maşina de poliţie", spune o rudă.

Atât poliţistul implicat în accident, cât şi pietonul rănit au fost trasportați la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti. Şoferii maşinilor implicate nu băuseră alcool înainte să se urce la volan.

Din cauza accidentului, circulaţia către Piteşti a fost blocată aproximativ două ore.

