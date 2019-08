Mărturiile șocante făcute de părinții unei minore care a dispărut de acasă de mai multe ori

Părinţii unei fete de 15 ani din Câmpulung acuză autorităţile de nepăsare în cazul fiicei lor, care a dispărut de acasă de mai multe ori, după ce spun ei, ar fi fost racolată de o reţea de infractori.

Oamenii povestesc că ar fi fost ameninţaţi, chiar de poliţişti, că vor fi amendaţi dacă mai cer ajutor. În replică, agenţii declară că au în lucru două dosare legate de acest caz, însă ancheta durează.

Părinţii spun că fiica lor, de 15 ani, a dispărut prima dată de acasă în urmă cu mai bine de un an, după ce la şcoală a fost ademenită cu etnobotanice. Au căutat-o prin tot oraşul, pentru că spun ei, poliţia nu s-ar fi implicat prea tare în acest caz. Ulterior, agenţii le-ar fi dat de înţeles părinţilor că au scăpat copilă de sub control. Totul, în condiţiile în care, spun părinţii, fata era drogată regulat şi apoi exploatată sexual.

Mamă: "Mi s-a spus că: "Nu avem ce să facem, ăsta e sistemul nostru, noi nu avem personal ca să mergem s-o căutăm zi de zi”. La ultima dispariţie, eu m-am uitat pe site-ul Poliţiei Române la copiii dispăruţi. Nu apărea acolo. Când a fost găsită în portbagajul unei maşini cu un major, drogată, noi am sunat poliţia. Nu pot să vă zic ce sentiment am avut când am văzut-o”.

Disperaţi, părinţii spun că nimeni nu a fost reţinut şi că oraşul Câmpulung este controlat de clanuri.

Tată: "Aş vrea să vă imaginaţi cum anumiţi interlopi vin acasă aduc droguri copilului tău, ţi-l ia de acasă, ţi-l trimite la prostituţie, fac bani pe el, te duci la poliţie, nu se ia nicio măsură şi tu ieşi înapoi în oraş şi ăla îţi râde în faţă ! Imaginaţi-vă!"

Pe 18 iulie, fata a fost găsită după o dispariţie de aproape 2 săptămâni şi internată într-un centru special al direcţiei pentru protecţia copilului, unde răspunde bine la tratament.

Iuliana Matei, dir. adj. DGASPC: "Fata are nevoie de servicii specializate şi vrem ca o perioadă să fie în atenţia noastră, astfel încât să beneficieze de servicii pentru reabilitarea să."

Cei de la crimă organizată susţin că au în atenţie cazul, însă nu pot da detalii din ancheta.

Săndel Boțoghină, procuror şef DIICOT Piteşti: "Primul dosar are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de droguri şi deţinere de droguri în vederea consumului, iar cel de-al doilea dosar are ca obiect săvârşirea infracţiunii de trafic de minori”.

Mama fetei spune că între poliţişti şi femeile pe care le bănuieşte că au racolat-o pe fiica ei, era o apropiere nefirească.

Ag. şef principal Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeş: "Aceste aspecte nu pot fi considerate altfel decât subiective, depinde foarte mult de modul în care s-au efectuat verificările, depinde de fiecare situaţie în parte".

Poliţiştii recunosc că au primit mai multe sesizări despre traficanţii de droguri în oraş, cazuri pe care le-ar fi înaintat DIICOT.

