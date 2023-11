Mărturiile dureroase ale mamei din Satu Mare care a obținut ordin de protecție împotriva fiului ei. „M-a lovit, m-a aruncat”

Ea susține că, după ce băiatul a prins gustul drogurilor, a abandonat școala în clasa a IX-a și a început să fure lucruri din casă și să fie violent.

Acum, băiatul locuiește la o mătușă din partea tatălui și va urma un program de terapie.

Un episod violent a determinat-o pe femeie să sune la 112 și să ceară ajutor, mai ales că fiul violent mai are doi frați mai mici, care erau foarte marcați de scandalurile din casă.

Mama băiatului: „A furat mașina și nu am zis nimic, a furat foarte mulți bani de pe carduri, telefoanele. M-a lovit, m-a aruncat, am fost toată albastră pe mâini. Mi-a spart geamul de pe balcon la ușă. Atunci m-a lovit. Când o luat el droguri am observat că nu doarme, stă 48 de ore, depinde câte grame ia”.

Procurorii au cerut ordin de protecție, iar magistrații Judecătoriei Satu Mare au admis cererea. Astfel, timp de 4 luni, băiatul trebuie să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de mama lui.

Mama băiatului: „Eu foarte mult am suferit pentru el și i-am dat ce am putut, singură l-am crescut. Eu am luat ceva medicamente să lase drogurile, eu fac tot ce pot pentru el și mi-e milă de el și foarte mult am suferit”.

Specialiștii susțin că de cele mai multe ori consumul de substanțe interzise duce la o schimbare treptată de comportament, ajungând până la cele mai violente forme.

Cecilia Ardusătan, psiholog: „Pot să fie anxioși, mai agitați, mai violenți și încep să se izoleze de prietenii vechi și aderă la cei care consumă droguri, încep să fure și să mintă. Își neglijează sănătatea și își schimbă prioritățile și pun drogurile față de orice alt aspect din viața lor”.

Băiatul de 17 ani este obligat, tot de instanță, să înceapă un program de terapie psihologică, iar domiciliul i-a fost stabilit la o rudă din partea tatălui. Dacă va încălca ordinul de protecție, adolescentul riscă închisoarea.

Dată publicare: 07-11-2023 17:24