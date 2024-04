Mărturiile copiilor români surprinși de furtuna devastatoare din Dubai. „Cerul s-a întunecat, a început să bată vântul”

Oficialii au făcut schimb de cadouri simbolice, iar gazdele spun că locul este vizitat de zeci de mii de români anual. Vineri, delegația română a plecat spre România și a luat în avion un grup de copii, rămași blocați în Dubai din cauza inundațiilor.

În vizită la Marea Moschee din Abu Dhabi, premierul Marcel Ciolacu a făcut schimb de cadouri cu liderul lăcașului de cult. Marcel Ciolacu a primit un album foto cu moscheea. Din partea Guvernului, Marcel Ciolacu a oferit o plachetă din bronz cu Palatul Victoria și un vinil cu lucrări de Mihai Eminescu. Apoi, oficialii au intrat în moschee și toată lumea și-a lăsat pantofii la intrare.

Oficialii au pornit către aeroport, acolo unde îi aștepta și un grup de români, surprinși de furtuna devastatoare din Dubai. Cei 20 copii și tineri au ajuns pe aeroportul din Abu Dhabi după ce, în Dubai, au rămas fără cazare și fără bani în urma inundațiilor. Aceștia au primit ajutor de la consulat și vor pleca acasă cu o cursă specială Tarom. Adică aeronavă programată să-l aducă în țara pe premierul Ciolacu.

Ropot Alexandru, elev: „M-am speriat. Prima dată când am ieșit afară, cerul s-a întunecat, a început să bată vântul din ce în ce mai tare, au început să apară tunete și fulgere, iar după aceea a început o ploaie puternică, la scurt timp după acestea. Am văzut străzi inundate, a fost urât”.

Maria Odolean, elevă: „A fost o experiență ciudată în prima fază, pentru că nu ne așteptam să ajungem într-o țară atât de caldă și fix noi să pățim lucrul acesta. Am fost surprinși cu toții, nu am știut de la început ce urmează și am încercat să ne păstrăm calmul, să fim liniștiți și ne gândim că totul o să fie bine”.

Cei 20 de copii sunt membri ai unui ansamblu din Sibiu și se aflau în Dubai la un festival folcloric.

