Mărturii ale turiștilor români din Austria, după ninsorile puternice. Nămeți de 3 metri

Ninsorile abundente din Austria au rupt de restul lumii numeroase localități. I-au prins la mijloc și pe turiștii români, care și-au planificat vacanțe în Tirol și la Salzburg.

Acolo, nămeții au și 3 metri, iar mai multe părții de ski au fost închise. Pentru că există risc uriaș de avalanșe, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o alertă de călătorie.

Avertizarea este valabilă și pentru Ungaria, unde e cod galben de ninsori și de ploi înghețate.

Laura și Horațiu, doi medici din Cluj, și cei doi copii ai lor, au ajuns duminică în stațiunea Leogang. Inițial s-au bucurat când au văzut că ninge, însă în scurt timp și-au dat seama că pârtiile sunt impracticabile, dar și că riscau să rămână în nămeți.

Horațiu Savu, medic: "Adevărul e că a nins non stop, trei zile în șir cât am stat acolo. La ultima măsurătoare de ieri dimineață, zăpadă era de 2 metri 80 și a început și un vânt puternic cu vreo 70 de km pe oră și acesta a fost și motivul pentru care s-au închis instalațiile de pe pârtie.”

În aceste condiții, oamenii au preferat să se întoarcă în țară, dar nu fără amintiri.

Horațiu Savu: ”Am scăpat ca prin urechile acului de un accident produs de o altă mașină, am scăpat la mustață. Am fost deturnat de la drumul principal pe străduțe, de am ajuns în curțile oamenilor. Chiar ei s-au mirat că de 20 de ani nu a mai fost așa zăpadă. În acea zona a fost epicentrul acestui cod roșu".

Laura Savu, turist: "Era un amestec de entuziasm cu dezamăgire. Unii dădeau zăpadă, alții făceau poze. Faptul că nu știam dacă vom mai putea pleca de acolo ne-a determinat decizia să plecăm.”

Adrian a mers împreună cu niște prieteni la 30 de kilometri distanță, în stațiunea Saalbach Hinterglemm. Ei au rămas, în speranța că se mai domolesc ninsorile.

Adrian Câmpean, turist: "Noi suntem la 2000 de metri, acum ne rugăm să putem și pleca de aici. Aici la noi în stațiune s-au provocat avalanșe, au ridicat elicopterele și au detonat ei, acum 2 -3 zile, să nu fie avalanșe pe drumuri și pe hoteluri.”

Și familia Stan e în Austria, lângă Tirol.

Ion Magnoliu Stan: "Probleme au avut pe drumul de la Viena la Salzburg, un drum de 2 ore jumătate l-am făcut în 6. Suntem aici de vineri și ninge neîncetat. Mașinile sunt acoperite cu zăpadă, dacă nu îmi curăț mașina în fiecare zi cred că nu o mai găsesc. Îi sfătuiesc pe cei care vin să se informeze bine de zona unde ajung, că sunt zone cu probleme foarte mari. Măcar să se pregătească cu lanțuri... ”

Situația este critică în Steiermar, Oberosterreich sau Niederosterreich. În aceste zone, multe drumuri au fost închise cu totul circulației.

