Detalii tulburătoare în cazul pedofilului Kristof Lajos. Ce a făcut „antrenorul de genii” cu o lună înainte de a fi arestat

Tatăl victimei a povestit pentru Știrile PRO TV cum Lajos a manipulat întreaga sa familie.

Culmea este că înainte să fie încătușat, Lajoș a fost reclamat de un călător din metrou, pentru comportament deplasat față de un alt băiețel. Era vorba, despre fratele mai mic al adolescentului agresat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Polițiștii îl monitorizau pe Lajos de aproape o lună înainte să fie prins în flagrant în timp ce întreținea relații intime cu băiatul de 14 ani.

Tată copil agresat: „Am fost pe data de 22 iunie la poliție. Și am fost dus la patru polițiști. Am fost dus la el acasă. Acolo i-am găsit pe Lajos și pe copilul meu. Lajos era îmbrăcat sumar, iar copilul meu era dezbrăcat. Am fost duși la medicina legală. Nu s-a confirmat nimic”.

Acest episod șocant petrecut cu aproape o lună înainte de arestarea preventiva a lui Lajos nu este singurul din care bărbatul de 39 de ani a scapăt ca prin urechile acului de acuzații. În toamna anului trecut, mama copiilor a depus trei plângeri împotriva lui, însă toate s-au clasat din lipsă de probe.

Tată copil agresat: „Am fost chemat la polița de la metroul Unirii. Mi s-au dat două filmulețe. Copilul meu cel mic împreună cu Lajos Kristoff. Era foarte dubios. Se pupau, se țineau de gât, se țineau în brațe”.

Deși episodul a fost clasat, tatăl a devenit și mai suspicios, monitorizându-și copiii printr-o aplicație mobilă. Astfel a descoperit că băiatul cel mare, deși ar fi trebuit să fie într-un centru al DGASPC Sector 6, era acasă la agresor.

Tată copil agresat: „Din moment ce eu am început să iau legătura cu el, de atunci nu mi-a fost un om de încredere. Încerca să mintă, să se dea foarte important, încerca să te controleze”.

Dacă va fi găsit vinovat pentru viol asupra unui minor, Lajos riscă până la 12 ani de închisoare. El neagă acuzațiile și susține că nu știa ce face când a fost prins în flagrant, invocând somnambulismul ca explicație pentru comportamentul său.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: