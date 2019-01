Mărturia mamei tinerei bătute până la comă de un proxenet. Ioana a murit în Germania

Adevarul

Mama Ioanei Condea, tânăra care a murit în Germania după ce a fost bătută de un proxenet român, a mărturisit că a aflat de la o prietenă de-a fiicei ei că tânăra a murit.

Femeia a văzut-o ultima oară pe Ioana în urmă cu un an. Lipsurile material nu i-au permis să-și viziteze fiica internată mai des.

Grațiela Codnea a povestit, potrivit Adevărul, că a aflat vestea morții fiicei ei abia miercuri 23 ianuarie, deși tânăra murise în urmă cu zece zile potrivit mărturiilor unei prietene de familie.

”Am aflat ieri dimineaţă (miercuri 23 ianuarie n.r.), când m-a sunat fata cu care am ţinut legătura în tot acest timp. Nu mai am cuvinte, nu pot să trăiesc fără ea, dar ne gândim la copilul ei, că ne-a lăsat ceva în urmă. Pentru el trebuie să mergem înainte. Din ce am înţeles, pe data de 13 a murit şi ieri am fost anunţaţi. Pe fata din Germania au anunţat-o cei de la Criminalistică. Niciodată nu m-am gândit că nu va mai veni acasă”, spune mama fetei.

”Era schimbată, nu mai era cum o ştiam eu mai înainte. Un pic mai rău. Era conştientă, dar nu putea să vorbească. Vorbeam cu ea şi doar dădea din cap”, mărturiseşte Graţiela Condea.



Femeia a mai povestit că nu are mai multe amănunte despre ultimele zile din viața fiicei ei, însă a declarat că va pleca în Germania vineri. O familie de români din Belgia i-a cumpărat biletul de avion.

Pleacă singură, pentru că soţul ei şi tatăl Ioanei refuză să-şi vadă fiica în coşciug, mai adaugă sursa citată.

Ioana Condea, tânăra din Poiana Câmpina băgată în comă de un proxenet, a murit. Tânăra plecase în Germania crezând că va lucra ca menajeră, însă a fost păcălită și a ajuns într-un bordel, unde a fost obligată să se prostitueze.

Tânăra a plecat în Germania, în 2014, pentru a se angaja și pentru a-i asigura un viitor mai bun fiului său. Însă, tânăra a ajuns pe mâna proxeneților. Pentru că refuzat să se prostitueze, femeia a fost bătută atât de crunt încât a ajuns, în comă, într-o clinică din Germania.

Acasă, la Bobolia, judeţul Prahova, părinţii au aflat, în urmă cu 5 ani, prin intermediul poliţiei ce s-a întâmplat. Ioana a fost găsită într-un bordel, mai mult moartă decât vie, iar cei care i-au făcut rău au apucat să fugă.

“Am avut un şoc când am văzut-o în spital, am stat cinci ore pe hol, mi-au dat medicii medicamente ca să mă liniştesc, când am intrat şi am văzut-o m-am şocat. Mi-au distrus fata, este că lemnul...”, declara mama tinerei, în noiembrie 2014.

