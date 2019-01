Ioana, tânăra băgată în comă de un proxenet în Germania, a murit la spital

Ioana Condea, tânăra din Poiana Câmpina băgată în comă de un proxenet, a murit. Tânăra plecase în Germania crezând că va lucra ca menajeră, însă a fost păcălită și a ajuns într-un bordel, unde a fost obligată să se prostitueze.

Autoritățile au anunțat decesul ei astăzi pe 23 ianuarie, potrivit unor mesaje publicate de Facebook de prieteni și cunoscuți.

Lipsurile materiale îi împiedică pe părinți să-i repatrieze trupul. O prietenă de-a victimei a lansat un apel prin intermediul rețelelor de socializare pentru strângerea sumei necesare repatrierii. Este vorba de 5.000 de euro.

Facebook.com

Ioana Condea, mama unui băiețel, a plecat în Germania, în 2014, pentru a se angaja și pentru a-i asigura un viitor mai bun fiului său. Însă, tânăra a ajuns pe mâna proxeneților. Pentru că refuzat să se prostitueze, femeia a fost bătută atât de crunt încât a ajuns, în comă, într-o clinică din Germania.

Acasă, la Bobolia, judeţul Prahova, părinţii au aflat, în urmă cu 5 ani, prin intermediul poliţiei ce s-a întâmplat. Ioana a fost găsită într-un bordel, mai mult moartă decât vie, iar cei care i-au făcut rău au apucat să fugă.

“Am avut un şoc când am văzut-o în spital, am stat cinci ore pe hol, mi-au dat medicii medicamente ca să mă liniştesc, când am intrat şi am văzut-o m-am şocat. Mi-au distrus fata, este că lemnul...”, declara mama tinerei, în noiembrie 2014.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Citește și A plecat in Germania crezand ca va lucra ca menajera. A fost batuta si bagata in coma pentru ca a refuzat sa se prostitueze

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer