Mărturia cutremurătoare a unei refugiate din Ucraina: "Copiii sunt încă foarte traumatizați! Adesea plâng din senin"

"Copiii sunt încă foarte traumatizați și adesea plâng din senin", este mărturia dureroasă a unei refugiate din Ucraina care acum lucrează în România, ca educatoare.

La Brașov, 43 de copii ucraineni merg la gradinită în rând cu cei români. Părinții lor vor să își facă un rost în țara noastră, iar acum au răgazul să își caute de lucru pentru a deveni independenți.

Este prima zi în ultima lună când unii copii revăd toboganul, călușeii si roata. Sunt în curtea unei grădinițe din Brașov, unde vor veni zi de zi la cursuri. Aici învață să se bucure din nou de copilărie. Refugiată din Odesa, Izabella este o foarte apreciată vloggeriță de modă din Ucraina și Rusia. S-a oferit voluntar să fie una dintre educatoarele celor 43 de copiii ucraineni care au inceput cursurile de grădiniță la Brașov.

Izabella Nsue Engonga, refugiată din Odesa: "Gradinița este ca o gură de aer proaspăt, de normalitate. Copiii nu se simt în deplină siguranță. După toată experiența războiului în care nu s-au simțit în siguranță, se întâmplă să plângă mult".

Izabella contină să posteze pe rețelele sociale, iar filmuletele ei strâng mii de aprecieri.

Izabella Nsue Engonga, refugiată din Odesa: "De astăzi sunt educatoare voluntară la gradiniță. Nu e foarte ușor și vă mulțumesc pentru susținere. Când am fost studentă, am făcut cursuri de pedagogie și am lucrat în tabere de vară și în orfelinate".

Doctor în biotehnologie la Academia Națională de Tehnologie Alimentară din Odesa, Oksana nu și-a imaginiat niciodată că va trebui să lase amfiteatrul cu studenți ca să predea la grupa mijlocie de gradiniță. Misiunea i se pare dificilă pentru că mulți dintre copii sunt încă traumatizați de scenele de război, la care au fost nevoiți să asiste.

Oksana Yemonakova, refugiată din Odesa: "Ei nu prea au înțeleles se întâmplă acasă. Au fost foarte speriați în momentele în care au fost nevoiți să coboare in subsoluri ca să se adăpostească. Dar acum sunt în siguranță".

Flavia Boghiu, viceprimarul municipiului Brașov: "În perioada următoare facem demersuri pentru asimilarea în piața muncii a celor care au venit pe raza municipiului Brașov, tocmai pentru că ne dorim ca aceștia să devină cât mai mult autonomi și independenți financiar și este foarte important ca în timpul zilei mamele să aibă unde-i lăsa pe cei mici în condiții de siguranță".

Autoritațile locale și Inspectoratul Școlar anunță că, în scurt timp, vor exista și clase de elevi destinate ucrainenilor.